GME｜連共和黨人也不滿美國的金融資本主義

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-03 06:30

對沖基金企圖沽空電子遊戲零售商GameStop（GME）引發的「散戶vs華爾街精英」大戰，讓人看到美國金融資本主義的型態。貝萊德等GME主要投資者合共進賬160億美元，足見少數精英壟斷利益、財富高度集中的結構性問題並未有所動搖。值得注意的是，今次事件除了引起左翼關注，也引起部份保守派不滿，甚至連向來擁護自由市場的共和黨人也走出來批評事情，情況相當諷刺。

GME事件是典型的華爾街式操作：對沖基金認定沽空這家財困的零售商有利可圖，所以作出「理性」商業決定。但由於RobinHood等交易平台一度限制交易，涉嫌不准散戶贏錢，更清楚揭示華爾街「秩序」不利普通人的殘酷事實。紐約年輕共和黨（NYYRC）主席Gavin Wax就批評交易制度不公平，指出「過去幾天的事情實在非常卑劣……惹怒（pissed off）太多人……他們應當受到檢控，其中許多人應當坐牢。」

「散戶vs華爾街精英」大戰上演後，奧卡西奧－科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）等一向反對華爾街金融霸權的左翼感到不滿，完全屬意料之內，但連共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）及NYYRC也出來譴責，後者甚至模仿2011年的「佔領華爾街」，在周日（1月31日）組織了「再佔領華爾街」活動，則顯得有些不可思議。

新自由主義後患無窮

須知道自列根年代起，共和黨便與華爾街深度連結。一提起列根，許多人會聯想起他是帶領美國鬥垮蘇聯的所謂「英雄」，但對其推動的新自由主義政策對美國造成的後患後知後覺，甚至不知不覺。列根的所謂「政績」，說穿了就是不作為，亦即將政府撤出市場，任由市場的貪婪無限放大，今天美國深受過度金融化和嚴重分配不公之害，正是列根在1980年代種下的苦果。

即使到了社會矛盾激化的近年，共和黨依然未有作出反思。特朗普在2017年上台後不久便尋求修改前朝推動的《多德─法蘭克法案》，放寬金融業監管；而美國近年少見的左翼政策——奧巴馬醫保——也在商界既得利益者反對下，由共和黨代理人廢除。

有些人因為自己的位置或既得利益，而對社會不公視若無睹，直到成為制度下的弱者，好像今次般被機構投資者、華爾街建制力量所針對，他們才能感受到制度不公之惡。作為共和黨大右派，克魯茲今次竟與左翼同氣連枝地就GME事件表達不滿，惟始終未對列根以來的「管治哲學」作出批判。Gavin Wax以「受夠納稅人為這些『華爾街精英』埋單」為由出來示威，在認知上算是一大進步，但其發動的「再佔領華爾街」只有少得可憐的50人參加，反映共和黨距離「打倒昨日之我」，仍是長路漫漫。

+ 8 + 8 + 8

美國是頭號金融資本主義大國，長年累月形式的結構不容易被撼動。如果這個結構有助促進公平正義，自然應該維持，但當少數精英壟斷利益、財富高度集中的弊端一再曝露，再不改革就只會是死路一條。「受夠納稅人為這些『華爾街精英』埋單」的覺悟，只是一個起點，如果能夠更進一步，把無視大多數人的體制扭轉過來，會是美國的福氣。