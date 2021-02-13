官民團結抗疫　初七有望放寬

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-13 07:00

政府在周三（10日）宣布，香港有望在年初七（18日）起有條件放寬指定場所的人流限制，包括食肆堂食延長至晚上十時，以及容許最多每枱四人。對商戶東主、顧客和廣大市民而言，這是遲來的喜訊，畢竟市民過農曆新年未能盡興，商戶未能趁消費檔期掙生意補回去年的損失。回頭一想，如果政府早點全力遏止疫情，或許今天就可以放鬆心情與親友度歲。

官員現在時刻把「清零」掛在口邊，雷厲風行強制檢測，圍封大廈，勤驗污水，酒店檢疫，又擴大負責追蹤密切接觸者的隊伍。其實，絕大部分措施可以更早、更廣泛執行，只是政府畏首畏尾，猶疑不決。

食物及衞生局局長陳肇始表示， 2月18日（年初七）有條件放寬599F下對餐飲業務及表列處所限制容許部份表列處所有限度運作，食肆堂食延長至晚上10時。（資料圖片/高仲明攝）

錯失過年復市機會

例如直至去年12月下旬，港府官員到深圳會見內地部委，翌日乙明邨明恩樓才率先試行圍封強制檢測。當特首林鄭月娥在1月底向國家主席習近平述職時，習主席亦直言對香港疫情「很擔憂」。因此即使近日每天新增確診數字回落至二十宗左右，政府絕不能鬆懈，必須繼續努力嚴防境外個案傳入社區，同時盡快切斷社區傳播鏈，並且妥善疫苗接種安排，達致「清零」目標。

要實現久違的零個案，除了政府措施，還要市民合作。市民要保持衞生、減少聚會、遵從政府強制檢測指示等。長假期會是港人抗疫考驗，剛過去的冬至，衞生防護中心公布多個聚會群組，不少涉及家庭成員傳播。另外，長假期市面人流增加，增加病毒傳播機會。一旦疫情反彈，初七放寬限聚願望將泡湯，商戶捱了一年仍復業無望，勢必裁員結業，經濟復蘇一再拖慢，全社會也是輸家。

陳肇始公布，惝疫情無大變化，初七起可放寬晚市堂食至晚上10時、限聚令可放寬至4人，主題公園、體育處所、遊樂設施等都可重開。(李澤彤攝)

「清零」須官民合力

不過，政府公布放寛限制措施後，不少市民未展歡顏，反而抗拒政府開出的條件，尤其是要求入食肆或指定場所要使用「安心出行」應用程式或登記個人資料。他們認為此舉是政府侵犯個人私隱，擔心政府透過程式追蹤行蹤。餐飲業代表也擔憂難以徹底執行，例如餐飲聯業協會會長黃家和指，食客可能手寫登記時提供不準確資料，稻苗學會會長黃傑龍則指難要求客人在店員面前完成掃碼過程，只能互信。

東主擔憂相當實際，政府官員應與業界充份溝通，盡量減少因為「安心出行」打擾得來不易的營商機會。就着具體問題，例如有顧客沒有智能手機，或者有智能手機沒有下載該程式，店員可安排紙筆簡單填寫個人資料和入座時間，一如電話訂枱或點餐般，惟需要記下全名。對於長者或難以用文字言語表逹的人士，那需要陪同者或其他食客幫忙，政府人員巡查時也希望多理解食店難處。

黃傑龍表示，願意配合政府「安心出行」的措施，但認為當局須考慮執行細節。（資料圖片）

追蹤感染途徑對抗疫至關重要，因此才要記下到訪的場所。政府多番澄清「安心出行」沒有追蹤功能，出行記錄不會備存在政府系統內，追蹤工作靠其他方法達成。因此，市民挖空心思規避「安心出行」，卻又不進行其他替代方法補足，只會打擊抗疫工作，無益於社會。

記錄行蹤的爭議不在於具體的掃碼或者記錄，而是質疑政府運用個人資料在防疫抗疫以外的用途。這不是香港獨有現象，外地推行追蹤接觸的國家城市也如是。不少學者建議政府增加透明度以及增加私隱保障，有助用家放下疑慮，例如把應用程式開源，或者在應用程式私隱政策詳列收集用途，而非以「向流動應用程式的用家作感染風險通知、協助政府應對2019冠狀病毒病蔓延的工作及相關的用途」簡單交代了事。

林鄭月娥發表新年賀辭，提到只要大家團結一致，堅毅努力打拼，香港定可克服挑戰。既然要團結，不妨以除下「安心出行」猜疑作契機，凝聚官民信任。