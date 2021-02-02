共和黨傾斜富人成性　拜登跨黨派合作不易

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-02 17:40

一個月前候任總統拜登為民主黨在喬治亞州助選，聲言一旦贏得參議院全民將立即獲得支票2,000美元。最終民主黨在喬州連下兩城，踢走兩名共和黨現任議員拿下參議院，派錢方案便被視為勝選關鍵。不過選後拜登立即變調，先由2,000美元悄然改成在之前的600美元加上1,400美元，然後又稱要尋求兩黨共識通過經濟方案，原本如箭在弦的立案步伐忽而慢了下來。

拜登原本提出總值1.9萬億的經濟刺激方案，惟日前十名共和黨參議員到白宮與其會面，反提出大幅縮水的6,180億美元方案，預算僅佔原本三份一。當中不少內容如原本方案相似，如1,600億用於疫苗研發及接種、病毒檢測、防疫裝備、200億用於加強校園衞生令學校重新開學等。不過提高最低工資、撥款地方政府則被刪去，而派錢方案亦由向年入息不過75,000美元的國民發放1,400美元支票，大幅縮減至向入息不過40,000美元者發放1,000美元，並隨入息增加至50,000美元者遞減至零。至於本來延續至9月的每周400美元的失業救濟金，亦縮水至每周300美元並維持到6月為止。

當選總統喬·拜登於2021年1月4日星期一在亞特蘭大發表講話，他正在為喬治亞州民主黨參議員候選人拉斐爾·沃諾克和喬恩·奧索夫助選。 (AP Photo/Carolyn Kaster)

失業援助豈能6月結束？

美國雖已開始接種疫苗，每日仍有近15萬人染病逾千人喪生，經濟仍未完全解封之餘，失業率仍高踞6.7%。年入息50,000美元的派錢門檻雖然高於美國人入息中位數，然而1,000美元對於一般在疫情下生活困難的家庭根本談不上足夠，失業援助被顯著削減，且僅維持至6月，既是漠視人民的現實需要，也低估了美國疫情對經濟活動之打擊。以緬因州柯林斯及猶他州羅姆尼為首的十名共和黨人，不少雖於早前倒戈相向支持啟動對特朗普的彈劾聆訊，被視為共和黨的溫和派，然而其對援助撥款仍錙銖必較，其餘黨人的財政立場可想而知。

拜登一直稱要謀求全國團結，與共和黨尋求共識亦為好事，然而若如此向共和黨人媾和，難言其往後四年可落實任何破格改革。事實上身兼參議院財政預算委員會主席的進步派桑德斯，早早便獻計稱國會可動用「預算協商」程序，以簡單多數方式通過經濟刺激方案，而民主黨參議院領袖舒默亦已表態支持，拜登至今亦仍依然遲疑不決。四年前特朗普上台後第一件事，便是啟動「預算協商」廢除奧巴馬醫保，只因麥凱恩倒戈才功敗垂成。

現今在共和黨的方案中，拜登競選時的重要政綱——最低工資提高至15美元——消失得無影無蹤，派錢2,000美元的承諾亦已變味。雖然在拜登與共和黨人會面後，白宮重申原方案有其必要性，縮水方案未能應付當下需要，但如今民主黨在參議院既已取得過半議席，拜登仍對救市方案猶豫不決，自然令人擔心其將任憑共和黨人左右其施政。加上華盛頓過去數十年，大批政客在競選路上天花亂墜如何關注勞工權益、扶助低收入家庭，當當選後便完全跟隨財閥控制下的預算平衡、財政懸崖、抑制通脹、大市場小政府等新自由主義術語，用之作為其不作為的託詞，又或將其失敗歸咎於政敵的阻撓。拜登政府此次向共和黨溫和派伸橄欖枝之舉，緣何卻被視為向既得利益妥協，原因自然不難理解。