豈能讓科技平台吃免費餐

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-25 17:23

澳洲政府與Facebook就新聞內容支付方案達成共識後，國會周四（25日）通過《新聞媒體議價法令》，規定Google和Facebook等科技平台在轉載和傳播當地媒體新聞內容時，要向所屬媒體支付版稅，條款由雙方協定。早前禁止分享和轉載新聞內容的Facebook稱日內解禁，爭端告一段落。

一直以來，各地新聞媒體抱怨被Facebook和Google這類社交網站和科技平台搶走讀者，讀者減少翻閱紙本媒體，又減少登入新聞媒體網站，直接打擊廣告收入，不少地方媒體因為入不敷支而結束。那邊廂，科技平台透過搜尋器和新聞媒體專頁增加內容，吸引流量和廣告，帶來豐厚收入，而演算法則削弱媒體掌控新聞內容重要程度的能力，有些影響深遠的題材，可能因為社交媒體不受重視而被遺忘，浪費編採人員的心機。因此，這法令使平台憑內容付費支持媒體，以平衡科技平台和媒體的力量。

圖為2021年2月19日，澳洲報章頭版報道Facebook禁止澳洲用戶分享新聞內容的消息。（美聯社）

肯定新聞有價

澳洲政府與Facebook談判後對法案作出四項修訂，包括平台可以各自與媒體協議付費水平，毋須與所有參與的媒體集體談判；強制仲裁會額外有兩個月調解期；科技平台受法案規管前獲知會；及政府規管平台前，會審視其與媒體的協議有否顯著促進（significant contribution）新聞業發展。

修訂後的法令把政府決定介入的時機延後，例如科技平台受法案規管前獲知會，強制仲裁會額外有兩個月調解期。澳洲政府強調法令修訂鼓勵平台和傳媒「在法令以外」商討，毋須事事要政府出手。

澳洲財長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）18日在電視記者會上說：「Facebook是錯的。Facebook的行為沒有必要，這些行為是嚴厲的，並會損害其在澳洲的聲譽。」（Getty）

須保障小媒體受益

另外，新修訂容許平台可以與各自媒體協議付費水平，毋須與所有參與的媒體集體談判，增加了媒體與平台自行談判的空間。這對大型媒體問題不大，但對小型、地方媒體來說甚具挑戰，因為它們議價能力較低，收費金額或許較大型媒體低。

不過，新修訂同時容許政府審視平台有否已透過與媒體的協議顯著促進（significant contribution）澳洲新聞業發展，以決定要否加入平台在法令名單當中。澳洲政府沒有詳細交代何謂「顯著促進」，但明言期望法案可以強化地區和小型媒體取得合理回報的能力，反映政府重視小型媒體的發展空間。那麼，政府應設立指標，並以小型媒體在法令生效後能夠在與平台談判中增加收入為成果。若然陸續有地方或小型媒體抗議未能與平台達成協議，或者付費額微不足道，澳洲政府與新聞組織應判斷平台有違「顯著促進」條款，聯手要求平台遵從法令的框架談判，期間要確保談判過程持續進行，避免這些媒體折騰於冗長的法律和談判過程。

修訂後的法令可以說是成功令Facebook平息不滿，澳洲政府向世界展示打科技巨企、肯定新聞價值是有可能的，但要透過法令促進媒體多元，增加當地媒體的收入來源和議價能力，極其量是審慎樂觀。科企巨企跨越國界，在規管競爭、版權、個人資料和賦稅上除了靠各自政府出手外，還要國與國合作，才可使巨企運作符合社會利益。香港是全球社會一份子，科技巨企的服務早以滲入香港社會，自然避不了由此產生的亂象，港府不能在規管科技巨企上放任了事。