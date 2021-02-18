限制澳洲新聞轉載　Facebook竟敢有恃無恐

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-18 18:21

正當Google陸續與澳洲新聞媒體達成內容付費協議之際，Facebook卻在周三（17日）起禁止在澳洲的用戶和新聞媒體發佈新聞，以示不滿澳洲政府推動《新聞媒體議價法令》草案。或許Facebook以為藉此舉可與當局博弈，換來對方讓步，但客觀效果上只是展露出其霸道一面。

澳洲國會正在審議《新聞媒體議價法令》，要求Google及Facebook等科技企業在轉載新聞時，必須向澳洲新聞機構付費，若然雙方無法達成協議，則由仲裁者決定價格，違者將被罰1,000萬澳元或相等於公司當地一成的營業額。

Google雖然曾聲言會停止在澳洲提供搜尋服務，但近日已與當地媒體簽訂協議，願意就新聞內容付費。Facebook則仍堅拒就範，甚至竟限制澳洲新聞媒體分享內容到專頁，境外媒體的新聞內容則不能接觸澳洲用戶。換言之，澳洲Facebook用戶周三起不能再在平台看到任何新聞媒體內容。

Facebook向澳洲政府「說不」，拒絕就轉幹新聞內容向當地傳媒付費。（Reuters）

Facebook砌詞狡辯

Facebook解釋不滿法案是因為新聞媒體自願選擇（willingly choose）上載新聞內容到Facebook以增加訂閱量，讀者量和廣告收入，反觀新聞媒體沒有自願提供內容到Google搜尋器，兩者不能相提並論。但所謂的「自願」大有商榷空間。當社交媒體逐漸成為網民閱覽新聞的重要來源，網民直接登入新聞機構網站的數量下跌，新聞機構別無他選，只能投其所好，張帖新聞連結和內容到Facebook。政府立法正正有利新聞機構生存，尤其保障議價能力較弱的地區和小型媒體。

Facebook稱新聞資訊只佔用戶動態消息（News Feed）不足4%的內容，反觀澳洲新聞機構有近51億次的連結流量來自Facebook，換算價值約4.07億澳元，因而歸結新聞機構在Facebook得益程度遠大於Facebook從新聞機構得益。難道所謂的利益能夠如此簡單計算嗎？新聞資訊為Facebook帶來用戶流量，帶動廣告和贊助專頁，Facebook這些連帶收入金額又該怎麼計算呢？

澳洲財長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）18日在電視記者會上說：「Facebook是錯的。Facebook的行為沒有必要，這些行為是嚴厲的，並會損害其在澳洲的聲譽。」（Getty）

大動干戈的盤算

Facebook此舉也許是談判策略，旨在給政府下馬威，爭取對方讓步。而澳洲財長Josh Frydenberg周四（18日）亦透露，正與Facebook協商法案。但Facebook獨力反對會否成事，抑或最終只會令其流失用戶？不久前才有一波社交媒體「移民」的潮流，不少人因不滿其演算法及審查機制而揚言離棄。加上目前Google已願意配合法案，向傳媒支付費用，可謂打開了潘朵拉盒子，預料各地政府也會要求科技巨企適當地付費，後者免費獲取內容的時代隨時結束。

科技巨企富可敵國，掌握以億計用戶，今回Facebook的霸道回應堪以說明其有恃無恐。澳洲政府踏出了第一步，歐美以至香港政府是否敢於採取行動，規管這些網站巨獸，讓社會利益更公平地分配，無疑考驗一眾政客的智慧及決心。