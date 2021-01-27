告別一個瘋狂的政客｜于品海

撰文： 于品海 最後更新日期： 2021-01-27 08:00

現代民主如果就像美國今天的模樣，歷史還能更諷刺嗎？這是自稱擁有最優越制度的超級大國，但最近發生的事情卻讓大家看到它如何身處虛幻世界——超過四十萬人因為新冠肺炎死亡，總統宣誓儀式需要二萬五千國民警衛軍保護，離任的總統拒絕參與，幾天之前右翼極端主義暴徒衝擊國會山莊。自由民主是人類追求的精神，但一旦被政治和意識形態操弄，而不是專注於讓人民生活更幸福，任何主義都只能成為廢話，蘇聯曾經這樣，今天是否就輪到美國？

曾經有學者宣稱自由民主制度是歷史的終結，人類的最優，這位學者後來否定了自己的判斷。歷史沒有終結、人類的最優永遠是一步之遙，我們只能夠不斷追趕。有些人以為上天會替我們安排好一切，信了就得到了，這種誤解就像是人在為自己挖井，甚至是叫自己跳下去。只有知道自己的不足，認識到理想離我們很遠，要持續為更美好明天努力，關懷同樣走在崎嶇山路的同伴，尊重前人，引領後人，無休止地將想像轉變為現實，人類才可能進步。我們的國家就是這樣走到今天。

2021年1月6日，大批特朗普支持者衝擊美國國會山莊，大樓內人士狠狽躲避。（美聯社）

自由民主不只是制度

如果相信制度能夠移植，移植之後問題就都能解決，那只是信了虛假的宣傳。人類沒有如此幸運，若以為設計好制度就等同完成了任務，可以等着收成，這只是幻想，更何況它還只是設計中的制度。民主不只是制度，它是一種嶄新的文明，是連結大家的現代紐帶，就好像道德、法律曾經為人類前進創造輝煌，民主必須通過克服各種挑戰才會逐步成長。傲慢的人以為找到了歷史終點，卻被殘酷的現實羞辱，不知道狡猾政客因為自私而不斷蹂躪這個成長中的軀殼，聰明的人在政客面前只能夠承認自己的愚蠢。

為什麼自由民主不只是制度？試想想，道德和法律是制度嗎？他們是幾個智者說幾句話、立幾個法律就完成了嗎？就算是基督教，也不會只是靠一本聖經就讓大家皈依了，作為人類文明其中一個紛繁複雜的系統，它經過了兩千多年，也遭遇過各種挑戰，甚至是轉型，才成長為今天的模樣。既然如此，民主憑什麼就可以乾淨俐落、一蹴而就？當美國精英瘋狂批評右翼民粹主義者對國會山莊的攻擊，他們可以否定這些暴徒不是自由民主制度的成員嗎？當一群美國人選出來的總統，否定其他美國人選出來的另一位總統，無論是特朗普否定奧巴馬，還是拜登否定特朗普，我們應該相信誰，是誰在保護自由民主？

我深切相信自由民主是人類的前路，就好像相信道德和法律，但它必須去除作為神聖制度的傲慢，而且要超越政治，必須以經濟的自由民主為起點。無法保證公平正義的自由民主，就算是一人一票也只是美麗的形式。我相信有知識的人希冀自由民主，普通人同樣會追求它，但很可惜，西方的自由民主卻捨棄了與公平正義的關係，只屬於那些已經擁有經濟權利的精英階層。大家一旦發覺自由民主與養家糊口無關，甚至是貧者愈貧、富者愈富，又如何能尊重自由民主？

美國各民間組辦的「食物銀行」平日裏主要為無家可歸者提供救濟，新冠疫情衝擊下，領取免費食物的人激增，令各「食物銀行」面臨頗大壓力。（Getty）

特朗普照出美國的虛偽

美國的民眾為什麼會愈發激進，毫不尊重精英們的自由民主？相反，中國的制度不符合他們的自由民主原則，卻得到不少民眾，包括年輕人的支持？差別就在於制度是否關懷大家珍惜的公平正義。有人會理直氣壯地宣示，我們不是只懂得紙醉金迷的行屍走肉，我們是有思想的，知道自己的權利，我們追求更人性的崇高生活。說得確實漂亮，然而，人性不就首先是能活着嗎？豐衣足食時，人性會更好發揮，就在這時候，人性才能夠容得下自由民主。更何況美國今天的自由民主不還依然滋潤着不少行屍走肉、紙醉金迷的民主人士嗎！

特朗普是一個瘋狂的政客，將自由民主的討論與其聯繫上，是對自由民主的褻瀆。但特朗普也是一面照妖鏡，除了照出了美國社會的精神分裂，更照出了政治精英階層的虛偽，包括那些呼喊着保護自由民主的民主黨人。拜登的就職演講呼籲美國人團結起來，沒有錢的能跟有錢的團結起來嗎？當新任財長耶倫在國會聽證上高舉解決社會不公的旗幟，強調要全力刺激經濟，美國股市應聲而起，繼續走在特朗普經濟政策的同一軌跡上。為什麼特朗普給大企業減稅、無底線印鈔、將利率減到接近零，以及拜登政府的財政政策都打着刺激經濟的旗幟，獲益的卻又都是資本？這無法不讓人懷疑，刺激經濟和解決社會不公究竟是否同一件事，還是相互矛盾的？二戰之後，美國經濟蓬勃發展，國家財政持續盈餘，但在七十年代之後，美國不斷刺激經濟，結果是財政長期赤字，但經濟依然步履艱辛，政府負債從當時佔GDP約20%上升到今天的110%，社會不公更是有升無降。美國社會的不公是因為經濟疲弱、規模過細，還是總量很夠，只是分配不均？經濟刺激如果還是大水漫灌，試問在社會底層的大多數人會滿意嗎？

從拜登就職之後第一天的17份行政命令可以說明，美國新政府沒有改變特朗普政策的本質，更沒有真的找出自由民主與公平正義的關係，仍是在資本遊戲中做政治正確的表演。不論是針對經濟弱勢群體或右翼民粹主義者的怨憤，這些行政命令都沒有照顧到。拜登政府正在向國會申請的1.9萬億美元援助方案，就是要派更多的錢，但失去生活能力的主要是基層人士，這種平均主義根本無法改革經濟分配結構的不均。就好像香港政府派了這麼多次錢，也不會獲得長過一分鐘的掌聲，更不能避免不久之後衝突重新出現。

1月20日，拜登在嚴密保安下宣誓就任美國總統。（美聯社)

自由民主必須建基於公平正義

當政治是忙於將不滿意的政客更換掉，而不是聚焦於找到適合解決問題的方法，這種政治究竟有多少用處？自從二戰之後，美國的總統絕大部分時間是在兩黨之間更替，這種波動性顯然不健康，除非我們已經意識到兩黨的政策其實沒有多少分別。大家一直希望見到新政治，卻從來都是失望的。

自由民主的美國如果失敗了，這不只是美國人的失敗，而是現代人類的一次挫敗，因為它曾經為現代化提供了想像。對於不少人，美國夢早就已經醒了，只是在尋找其他想像過程中不情願去揭破皇帝新衣的虛妄。這並不是對美國制度的幸災樂禍，而是對那種傲慢的不屑，因為自由民主確實為人類走向更進步文明提供了龐大空間，但美國的自由民主經驗還不至於是歷史終結。放下傲慢、繼續探索，將它緊緊地與公平正義連結上，才是今天自由民主的應有之意。