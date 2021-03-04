黃藍是政見　疫苗是科學

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-04 12:00

一名63歲男子在接種新冠疫苗後不治，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）周三（3月3日）一致認為死因與疫苗接種並沒有直接的因果關係。但即使如此，坊間的猜疑卻未見平息。

兩件事情先後出現並不代表兩者之間存在因果關係。就好像財政司司長陳茂波接受傳媒訪問後港股及A股轉跌，不代表前者是因而後者是果，也可以是因為中國銀保監會主席郭樹清在差不多時間表示憂慮市場風險。這本來就是顯淺的道理，只不過當涉及一些我們都關注的事情時，立場和情緒或許容易左右人的判斷。

解剖資料：冠心病導致心肌梗塞

一名63歲男子上周五（2月26日）接種科興新冠疫苗，兩日後出現急性呼吸困難及咳嗽並離世。由於兩件事先後發生，也許加上科興疫苗的保護率不算很高，所以一些人便認定了死因與接種疫苗有關。即使專家委員會周三澄清兩者並無直接的因果關係，他們仍會想出一些解釋來自圓其說，例如說專家委員會為了令接種計劃繼續，不論如何也不會承認疫苗有問題。

然而這種說法只是陰謀論，根本無法證明或證偽。既然疫苗接種及死因判斷都是醫學問題，事情的關鍵始終在於科學分析。根據醫管局的資料，該名病人是一名重度吸煙者，患有糖尿病、高血壓、高血脂症、肥胖及懷疑心肌疾病。根據解剖的初步資料顯示，病人患有嚴重冠心病，導致急性心肌梗塞及肺水腫，以致呼吸衰竭後死亡。而專家委員會亦已考慮病者的病況及病歷、相關臨床數據、該疫苗相關的資料及初步解剖發現，基於世界衞生組織的算法流程進行因果關係評估。雖然最終結論仍要待全面解剖報告，但現階段不論從哪個角度看，社會都沒有理由質疑專家委員會的科學判斷。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（歐嘉樂攝）

專家：接種者有責任了解身體情况

當然，相信該名男子非因接種疫苗而死，並不代表我們可以走向另一個極端，盲目地以為接種疫苗是百份百安全。每個人的體質及病歷背景不同，對疫苗的反應因而可能不一。專家委員會共同召集人孔繁毅便強調，接種者有責任了解自己身體情况，一些嚴重的長期病患者在接種前，亦應先諮詢家庭醫生。而根據疫苗的產品資料，未控制病情的嚴重慢性病患者不宜接種該疫苗；嚴重慢性疾病患者需要慎用，必要時應經醫生評估後延遲接種。

故此，在政府推動的疫苗接種計劃上，不論市民是「黃」的還是「藍」的，也不應該被政治立場或情緒影響。科學就是科學，是沒有政治顏色的。