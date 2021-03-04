增加雙向了解　安心接種疫苗

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-04 06:30

繼科興疫苗開始接種後，復必泰疫苗最近亦已到港，讓市民可以有多個疫苗選擇。但一名長期病患的男子近日在接種疫苗後死亡，引起社會關注疫苗的安全性。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會周三（3月3日）召開緊急會議，一致認為死者的死因與疫苗接種無直接關係。

專家委員會共同召集人孔繁毅指出，死者生前患有嚴重冠心病，三條心血管嚴重閉塞，最有機會的死因是冠心病導致急性心肌梗塞以及肺水腫，最終因呼吸衰竭而死亡。儘管死因與接種疫苗無關，但事件亦引起關注，部分打算接種疫苗的市民甚至缺席或取消預約，當局宜檢討如何令市民更放心。

今早（3日）九時多，繼續有不少市民到官涌體育館接種科興疫苗。（余俊亮攝）

背景發病及死亡率不容忽視

其中社會關注，該名男子在不治後醫管局沒有及早向公眾交待事故，在傳媒查詢後才開誠布公，並延至周二（2日）才將通報衛生署。醫管局表示非刻意隱瞞，院方代表表示醫護人員急救時「沒有仔細」留意，並從臨牀判斷方向施行急救。若然說法屬實，院方可檢討如何能更掌握病人或不治者曾否接種疫苗，並在知悉後加快通報。

事實上，接種疫苗後的不適時有聽聞，例如韓國一名五旬男子接種阿斯利康疫苗後，翌日因為心臟病發死亡，挪威1月時亦有23人接種輝瑞與BioNTech共同研發的疫苗後死亡。這既可能與疫苗的副作用有關，也可能是出於背景發病率及背景死亡率，即在不接種疫苗的情況下，民眾亦可能會發病及死亡。醫護人員若不知悉對方曾否接種科興疫苗，便會影響通報及跟進調查。因此當局可藉今次事件，加強醫護對相關事情的注意，有需要時加強通報機制。

多走一步才能充份了解

此外，在接種疫苗的過程中，醫護人員及市民也要有充份的雙向了解。據食衛局對科興疫苗所作的研究報告指，「由於60歲或以上的群組效用數據不足，有關機構對上述群組使用CoronaVc時，應當考慮其健康狀況和接觸風險」，並列明患有糖尿病、癲癇和出血性疾病等病史的人需要謹慎使用。今次涉事男子到官涌體育館接種疫苗時，工作人員有否了解其病歷及說明疫苗的相關風險，具體程序可以檢討。

另一方面，市民本身都有責任清楚各年齡組別及長期病患的接種風險。官涌體育館社區疫苗接種中心醫務總監郭寶賢提及，市民接種前已有三重把關，包括預約網站已列明不適合接種疫苗的人士、中心裡設有資訊詢問處介紹疫苗資料，以及有在場醫護人員查詢市民身體狀況等等。當然，也有些市民的醫學知識較弱，醫護在執行上亦宜多走一步，例如多詢問長者的身體狀況。特別是市民周二（3月2日）起可到私家醫生診所免費接種科興疫苗，當局理應向他們提供更充份的指引，讓醫生更了解市民的身體狀況和病歷，也讓市民更清楚接種疫苗的注意事項。