梅根專訪力數英國王室　文化戰爭中的君主制反思

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-09 17:02

多年前黃子華曾於棟篤笑稱，婆媳關係是「遲早會出事的關係」。英國王室過千年歷史、有着各種繁文縟節及禮儀規範的英國王室，薩塞克斯公爵夫人梅根則曾當過演員、離過婚又有黑人血統，其與此千年的傳統建制水火不容，由早前的分家甚至到現在的公開攤牌，或許也是遲早的事。

日前薩塞克斯公爵夫婦二人在美國加州接受名嘴奧花雲費訪問，消息傳出已迅即惹來大西洋兩岸哄動。據悉哥倫比亞廣播公司更豪擲900萬美元取得其獨家首播權，節目中的30秒電視廣告收費更高達32.5萬美元。而哈里及梅根在訪問中亦毫不掩飾，指控王室人員對之的不公平對待，問及其嬰兒的膚色之餘，又對其有精神問題不施予任何援助。梅根甚至稱其在孤立無援的深宮之中，曾經想過自殺。年幼時曾經歷喪母之痛的哈里，則稱不欲見到愛妻重蹈亡母戴安娜被王室排斥、被狗仔隊騷擾，最終車禍喪生的覆轍。其當中對王室人員的攻撃，甚至對英國君主制的負面影響，堪比戴安娜1995年控訴王室的專訪。

哈里與梅根的專訪迅速引起大西洋兩岸的民眾熱議，不過英美兩地的觀感似乎卻有所區別。不少自小在女王伊利沙白二世裙下長大的英國人比較勢利，覺得梅根選擇在三八婦女節接受訪問，又找來同為黑人女性，兼且從事一向精神健康慈善活動的名嘴奧花雲費作主持，更先旨聲明自己未有在訪問前未有收取分文、未有事前知道問題、不會事先公佈嬰兒性別等，顯得梅根過於計算，明顯是在做一場公關表演。而梅根自稱不知道宮中生活是如此逼人，也被指是假天真扮演受害者博取同情。至於哈里亦被不少網民痛斥對祖母不孝、手指拗出唔拗入、數典忘祖、跑到外國詆毀王室，甚至釀成顛覆君主制的危機。

2021年星期一，星期一，報紙被電視攝製組放置在倫敦白金漢宮前的地面上。英國王室正在吸收哈里親王和蘇塞克斯公爵夫人的聳人聽聞的電視採訪所帶來的震撼。一對夫婦說，他們遇到了種族主義態度和缺乏支持，這使梅根陷入了自殺念頭。 （美聯社照片/ Kirsty Wigglesworth）

英國保守傳統與美國自由風氣

不過不少美國人則同情梅根，尤其在種族問題較為敏感的美國，宮中有人對哈里與梅根之子阿奇的膚色感關注，亦超越了不少人的底線。不少黑人領袖對梅根遭受的種族歧視身同感受，並呼籲要正視精神健康的問題。有網民亦批評王室保守過時、不近人情，更有過萬條有#Abolishthemonarchy（廢除君主制）的推文，就連白宮發言人普薩基也讚揚梅根站出來談論自己與精神問題搏鬥的勇氣。不少英美民眾的不同立場，也顯示兩國對傳統及平等的不同觀念。美國主流自由派始終較為理想主義，對種族平等問題看得過重，而英國保守派的階級觀念仍根深柢固，看事情亦以較為現實和勢利的眼光出發。

此兩種分別或許亦解釋到英國君主制為何屹立千多年，亦難以於此次的梅根與英女王上演的婆媳大戰中傾覆。英國王室以國家過千年以來傳統的捍衛者自居，但也被視為扼殺人性的封建系統，過去不少外人如戴安娜王妃、約克公爵夫人莎拉嘗試在掙脫深宮枷鎖尋找自我，終究都是失敗，就連身為一國之君的局內人愛德華八世，也贏不了此建制而要被迫遜位。在女性主義及種族平等觀念高漲的廿一世紀，王室人員因膚色等原因對待梅根的不公平對待，早前安德魯王子在專訪時，被質問其與愛潑斯坦涉嫌性侵及販賣未成年少女，多次拒絕向受害者道歉的事上，皆顯得王室過時落後、刻薄無情甚至道德敗壞。

王室人員對安德魯及梅根的差別對待，或好顯示廿一世紀英國王室的問題。雖然奧花雲費已澄清問及阿奇膚色的非英女王或菲臘親王，但半島電視台一篇評論文章批評英國廣播公司為菲臘親王護短，視其過去多年的種族歧視言論為「開玩笑」及「失言」，又批評菲臘的言行正正代表上世紀英國仍是全球殖民帝國時，以居高臨下的宗主國輕蔑有色人種的優越心態。此亦成為在陽光明媚、文化多元美國大都會洛杉磯出生的梅根，千里迢迢來到倫敦白金漢宮後所遭遇的文化衝撃。不管是真情還是假意，梅根的故事或許再次提醒作為一個建立在民意之上的體制，王室本來就與時並進的必要，否則也難免面對被淘汰的一天。