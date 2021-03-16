德國地選重挫基民盟　後默克爾時代政局或洗牌

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-16 16:00

被視為德國以至歐盟定海神針的總理默克爾掌權近十六載，將於年底聯邦大選後卸任。然而將軍一去，大樹飄零。執政基民盟日前在西南部的巴登符騰堡州以及萊茵蘭普法爾茨州接連大敗，創下二戰以來最大敗績，為後默克爾時代的基民盟前景響起警號，亦為年底大選後的德國政局加深不確定因素。

本來去年疫情在德國爆發時，默克爾政府反應迅速的頒佈禁聚禁足等法令，又動之以情的向國民呼籲配合政府防疫政策，一度為之贏得不少掌聲，民望曾急升至72%的高位。然而疫情爆發至今已有一年，國內民眾對諸多的防疫措施亦顯得不耐煩，由小商戶、反疫苗人士、陰謀論者、極端組織等共冶一爐的反封城運動便接連於全國組織示威，反對默克爾政府。

基民盟黨魁拉舍特（Armin Laschet）

綠黨冒起 或可執政

而基民盟政府在抗疫工作上亦的確為人詬病，本來作為抗疫先鋒已民望急升的衞生部長施潘（Jens Spahn）早前向公眾承諾的疫苗接種計劃，卻因供應問題而遲遲未能推行，令德國的疫苗接種進度遠落後於英美及以色列等地。加上基民盟早前接連爆出有國會議員收受口罩供應商捐款進行游說、在訂購口罩合約上收受回佣等貪污醜聞，亦嚴重打撃基民盟的選情。

於巴登符騰堡州及萊茵蘭普法爾茨州兩個西南部州份，綠黨及社民黨分別一直執政，基民盟但亦位居第二，不過今次其得票大幅下滑。而且年屆七十有二的巴登符騰堡州州長克瑞特許曼（Winfried Kretschmann）自2011年掌政十年以來，其務實主義亦一直深得民心，為綠黨從80年代興起的激進環保份子，邁向全國執政的成熟政黨打下強心針。

去年法國地選出現一股綠色浪潮，綠黨於全國大城市中撃敗傳統中左及中右的社會黨及共和黨，以及總統馬克龍的共和前進黨，或可為德國的選舉帶來啟示。近年西方社會關注氣候變化議題空前高漲，左翼的綠黨亦成為傳統兩大黨外的另類選擇，亦令德國綠黨在民調上長期壓過社民黨成為第二大黨，基民盟為主、綠黨為輔的執政聯盟似乎將成現實。

德國衞生部施潘（AP）

抗疫料左右大選結果

不過基民盟若然支持度長期不振，能否在後默克爾時代繼續執政亦構成疑問。現任副總理兼財政部長的社民黨總理人選蕭茲（Olaf Scholz）在地選結果後便提出未來政府不再由基民盟主導的可能。只要綠黨、社民黨、自民黨取得國會過半數，便可組成綠紅黃的「紅綠燈」聯合政府，直接將基民盟踢出局，結束其主導德國政治十六年的局面。

當然基民盟要扭轉局勢，未來多月的抗疫工作將成關鍵。若默克爾政府能加快全民接種疫苗速度，陸續解除防疫限制，基民盟再執政多五年也是應份。而月前剛當選基民盟黨魁的拉舍特（Armin Laschet）民望亦長期不振，其代表基民盟出選總理的資格或受姊妹黨基社盟的巴伐利亞州州長索達（Markus Söder）挑戰。假使基民盟臨陣易帥，或許亦可挽救其選情。

距離聯邦大選尚有多個月，基民盟的選情勢必隨着國內的疫情走向而變化，最終鹿死誰手亦言之尚早。默克爾究竟能否將其政治理念延續下去，各界亦將焦點放在拉舍特身上。不過即便是基民盟政府倒台，由綠黨兩名年僅51歲的哈貝克（Robert Habeck）及40歲的貝伯克（Annalena Baerbock）領導，或許亦可為長年不變的德國政局帶來一番新氣象。