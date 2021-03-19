電動車不只是環境局的事　也是商經局的事

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-19 06:50

環境局周三（17日）發表《香港電動車普及化路線圖》（下稱《路線圖》），建議港府要在2050年前落實碳中和，並將車輛全面達致零碳排放為關鍵策略。儘管《路線圖》指出港府會在2035年或之前停止新登記燃油私家車，並訂下在2025年達到提供至少15.5萬個充電設施的宏遠目標，以解決電動私家車難以普及化的配套限制，但本港綠色城市的建設步伐落後，港府除了可制定較進取扶助政策，更要把握轉型時期的經濟機遇。

全球氣候變化迫在眉睫，運輸系統電氣化已成全球大勢所趨。特首林鄭月娥去年在《施政報告》提出要在2050年前實現碳中和後，環境局周三發表《路線圖》，闡述未來在港推動使用電動車及其配套的長遠政策目標及計劃。具體而言，《路線圖》的主要措施包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、試驗各種電動公共交通工具及商用車、擴展電動車充電網絡、培訓電動車技術及維修人才、考慮設立電池推行生產者責任計劃，以及創造有利電動車普及化的環境。

政府公布電動車普及化路線圖，未來將增加公共充電站，並考慮實施充電收費制。(余俊亮攝)

新能源汽車是經濟機遇

據環境局2018年的資料顯示，現時本港約有兩成碳排放是源自運輸系統，而私家車又佔全港車輛總數超過七成，使其碳排放總量成為各種車輛之首，故政府策略上將電動私家車普及化置於首位份屬合理。與此同時，雖然本港電動車數量已從2010年約180輛，大增至去年底逾1.85萬輛，增幅逾100倍，惟全港現時僅有3,351個公共充電設施及約128,000個停車位已經或將會配備私人充電設施，而且各區分佈極不平均，否則其增幅應不止如此，故政府才會在《路線圖》裡訂下在2025年增至15.5萬個充電設施的目標。

除了私家車外，政府亦不應忽略商用車電氣化的重要性。《路線圖》指出本港逾九成半公共巴士為雙層巴士，但由於目前重型運輸的電動車技術亦仍在發展階段，故未必有符合成本效益的替代方案。政府亦可從技術上較成熟的士和小巴入手，提高各項先導計劃的誘因，吸引業界參與。去年《財政預算案》裡，政府雖然已撥出8千萬元推動電動公共小巴試驗計劃，惟公共小型巴士總商會主席凌志強預料，單是一個充電站已耗費約3百萬元，而購入電動小巴的成本更是柴油型號的一倍，故政府出手之低未必可以吸引業界積極參與計劃。此外，政府儘管於2011年撥款3億元成立「綠色運輸試驗基金」，以助運輸業試驗綠色創新運輸技術，惟截至2020年底基金共批出約$1.54億撥款，成效平平，政府未來亦須檢討這是因配套不足，還是申請門檻過高所致，以便逐步修繕政策。

電氣化運輸作為世界潮流，港府亦要把握潛在的經濟機遇。雖然當局在《路線圖》提及要培養電動車技術及維修人員，惟此只是整個行業的一小部分。例如，科技大學的無人車科研團隊曾在訪問時表示，香港現時不但欠缺場地測試自動駕駛技術，申請落地手續繁複，而且部分交通條例落伍，難以測試和應用自動駕駛技術。反觀由同一團隊研發的無人車不單已在內地投產，更可在部分工業園區實地使用。因此，綠色城市不單是應對氣候變化不二之選，在轉型期間政府亦要善用本港的創科人才，並為行業法規拆牆鬆綁，方能打造出綠色經濟的產業鏈。