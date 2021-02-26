財政預算案｜電動車是綠色城市的關鍵

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-26 07:00

新一份《財政預算案》周三（24日）公布，財政司司長陳茂波為補足政府財政收入和減輕道路系統負擔，決定上調私家車首次登記稅和牌照費。措施同日刊憲生效，惹來不少車主不滿，但此舉方向正確，有助解決交通擠塞和環境污染。未來政府除了可以參考挪威的電動車政策，亦要將電動車普及化的藍圖具體化，以便讓市民跟進綠色城市的發展步伐。

事隔多年後，新一份《財政預算案》終於向車主動刀。周三公布的預算案裡，陳茂波分別提出將私家車（包括電動私家車）首次登記稅各稅階的稅率提高15%，以及將牌照費大增30%，以紓緩本港交通擠塞。但同時亦將電動車「一換一」計劃的首次登記稅免稅額，由25萬元上調至28.75萬元，以鼓勵更多人選用電動車，減低傳統燃油車輛造成的環境污染。

環境局將在三月公布本港首份電動車普及化路線圖，包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

香港交通擠塞問題嚴峻

縱然措施同日生效後已惹來不少反彈，但本港道路系統不勝負荷也是不爭事實。據運輸署統計，截至2019年年底，本港已登記的機動及非機動車輛總數多達89萬輛，而過去10年的登記車輛增長率為31.22%。車輛數字大增的直接影響便是交通擠塞。整體而言，本港各區域主幹道的上午繁忙時段行車時速，由2009年30.1公里/小時減至2019年的28.6公里/小時。換句話，即使過往十年已有數條主要道路相繼開通或擴建，但仍未能完全消化新增的車輛流量，才會出現行車時速驟慢的現象。

政府一方面從需求層面增加買車成本，務求做到源頭減車，另一方面亦要提高市民轉用共交通的誘因。現時本港每日約九成出行人次均使用公交，數字雖然位列全球前列，但港鐵事故頻繁、巴士脫離問題嚴重，也限制了市民選用公交的可能性。再者，的士作為點對點運輸和私家車的替代品，其服務質素亦長年為人詬病，另加上政府在網約車引入上未見寸進，這都間接刺激了私家車的需求。

電動車需要規劃藍圖

在電動車政策上，儘管財爺提高「一換一」計劃的首次登記稅免稅額，但吸引力平平，故當局亦可以參考外國經驗，舉出更多方便電動車車主的措施。例如，挪威作為全球電動車普及化的先驅，當局不但容許電動車司機使用公交專道、免費停泊市政停車場，也減收或直接豁免電動車使用公路和渡輪的收費，同時亦有寬免增值稅、進口稅、車輛登記稅的優惠，甚或連公司購入電動車亦有稅務減免。因此，港府除了需要解決電動車充電設施不足，未來亦可從配套和稅務優惠上多管齊下，提升市民選用電動車的誘因。

港府為追趕綠色城市潮流，下月將發表首份電動車普及化路線圖，但任何長遠藍圖亦要有具體目標和規劃，以確保計劃最終不會流於口號。陳茂波僅表示政府將在2035年或以前停止新登記燃油私家車，惟如何達致目標仍屬未知，為何要待至2035年也沒有解釋。在過渡期內，政府不但要制定各階段目標、可行的補貼計劃、舊車報廢計劃、甚或乎充電站數量預算等細節，以確保目標可行。本港推動電動車普及化已較不少西方國家落後，是次財爺的倡議只能說是追貼潮流的小步。