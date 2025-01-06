張美雄｜解鎖低空經濟：讓無人機條例拆牆鬆綁

來稿作者：張美雄、陳駿偉



最近，低空經濟這一議題引發愈來愈多關注。在內地，國家發改委正式設立低空經濟發展司；而在香港，醫管局也率先公布計劃研究以無人機技術向布袋澳等西貢鄉郊地區送藥到。在醫管局發布這一消息時，湊巧我與無人機專家友人陳駿偉（George）在西貢喝著咖啡閒聊。這一刻，我們的腦海都萌生一個想法，希望向運輸及物流局局長陳美寶提出一些關於無人機的建設性意見，促請在條例上拆牆鬆綁，真正解鎖低空經濟的潛力。

在短短半小時的閒談中，我們整合出不同建議，以助於解決低空經濟的發展瓶頸。事實上，這已是我在「01論壇」發表的第三篇有關低空經濟的文章。與前兩篇不同的是，這次我與無人機專家George共同撰寫，他是七年前香港首位無人機花式商演的設計者和負責人，現在也繼續專注在無人機行業，因此今次的文章更是聚焦在現行無人機條例的拆牆鬆綁，提出四大建議方向，以促進行業的發展。

放寬超視距飛行 檢討重量路線限制

目前，香港的無人機飛行規範要求駕駛員必須在視距內操作無人機，這對於許多應用場景來說造成了限制。隨著技術的進步，放寬對超視距飛行（Beyond Visual Line of Sight，B-VLOS）的限制必然是低空經濟發展的方向，允許駕駛員在控制中心遠程控制無人機。這不僅能提高飛行效率，還能拓展無人機的應用範圍，例如在災後救援、環境監測、包裹配送、設施檢查等範疇上，駕駛員能夠更高效及安全下進行操作，而英國民航局近期也放寬了超視距飛行的限制，宣布允許無人機作電力線、風力發電機等基礎設施的維護。在大勢所趨下，我們期望「發展低空經濟工作組」能從速把放寬超視距飛行的草案提交上立法會審議，為低空經濟拆牆鬆綁。

香港在現行條例下，無人機重量不可超過25公斤。現時，內地、歐美等地方以開始使用無人機協助物流運輸的工作，為了讓操作上更靈活和應用更廣泛，遂步放寬無人機重量上限也是必須審視的一環。當然，局方也需考慮有關安全風險，因此可選擇一些人口密度較低的鄉郊先作小範圍試驗。此外，考慮到無人機在特定路線上飛行的便利性，局方也應該審視現時無人機飛行路線需要經過地主同意的安排，如這方面能有空間調整，相信能大大提升無人機的使用自由度，促進低空經濟的發展。

建立全自動化的無人機機場及基礎建設

全自動化無人機機場、起降場、充電站等低空基礎建設可以顯著提升無人機的營運效率。這些機場可以根據指定的航線進行定時飛行，並且配備必要的監控系統。控制中心的工作人員可以透過通信和航路網絡有效地監管無人機的運作，確保飛行安全。根據需求，控制中心可同時監控5至8架無人機，這樣的設計不僅能提升工作的靈活性，還能降低人力成本。

作為無人機業界人士的George，認為無人機起降場及低空經濟的試點可選擇較少人的鄉郊地方作試點，正如醫管局最近也在探討，在將軍澳醫院使用無人機向10公里外的布袋澳病人送藥。當獲得充分飛行數據後，再逐步研究增加派送地點至人口和樓宇密度較高，即有機會出現訊號干擾的地方，以制定出合適各區不同區情的方案。

研究以西貢將軍澳合適地方作起降場試點

筆者作為西貢區議員及無人機業餘愛好者，我在五年前開始使用無人機協助地區治理，俯瞰地區規劃發展拍成影片向居民匯報，因此我對區內合適無人機飛行的「踡窿踡罅」位置頗有認識。我認為，很多西貢、清水灣鄉郊地方都是低空經濟的合適試點，即使在新市鎮如將軍澳市中心及創新園（工業邨）兩岸，也可研究合適位置設無人機起降場，充份善用將軍澳南海域、東邊水道南端、鯉魚門海峽等獨特環境及海上優勢，使用無人機經海峽快速往來以上不同地點，作物流、快遞、外賣、配送的工作。

國家在二十屆三中全會中提出眾多改革項目，包括發展新質生產力、推動經濟高質量發展，這絕對是本港未來在國際競爭中取得優勢的關鍵。當中，「守正創新」正正是港府、工商及社會各界必須把握且堅守的重要原則。香港的低空經濟雖然擁有巨大的發展潛力，但必須對現有的無人機條例進行調整與優化。我們期望由黃偉綸司長、陳美寶局長帶領的「發展低空經濟工作組」能從速推動條例上的拆牆鬆綁，以及考慮以上試點的建議，為無人機發展創造更為友好的環境，促進香港低空經濟的全面實踐。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長，陳駿偉是無人機公司創辦人暨技術專家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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