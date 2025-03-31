無懼先失一球　啟德體育館扳回一城

香港國際七人欖球賽首度移師啟德體育園主場館，原本外界擔心的失誤或者混亂大致沒有出現。即使是朝早開始的賽事也有不少人球迷支持，午後更是愈來愈熱鬧，在南看台還可以看見維港景色。隨着國泰航機低空飛過，晚上超過一分鐘的煙火匯演，曾經多次「甩轆」的啟德體育館總算扳回一城。



耗資319億港元的啟德體育園在月初揭幕，雖說有甄子丹與江旻憓上演劍擊對決，劉德華壓軸登場，但開幕禮不直播的決定始終令人費解，剪輯版又出錯，這還未說疑似有無票人士「走後門」入場。到了桌球大獎賽，比賽打到一半觀眾又被硬生生趕出去，外國球手還以為香港真要「curfew」（宵禁）。立法會議員田北辰直斥「未結束就趕客的事件本身就很災難，而更災難是事後處理。」也有人質疑是「外行人領導內行人」，管理層可能連桌球沒時間限制這常識都搞不懂。

就在批評聲浪未平之際，啟德體育園在周末剛接受了又一次考驗——香港國際七人欖球賽。周五至周日（3月28至30日）吸引超過10萬人入場，場內啤酒狂歡、南看台熱血傳統、場外煙火Hakka dance。有資深球迷向《香港01》說，「新場館太出色了，有天幕、有冷氣，十分舒適⋯⋯我身後（南看台）的大玻璃建築，看到美麗的海港，彷彿向世界展開雙臂，正好展示香港是一個國際城市，人們可以自由地享受生活，看到香港正在復蘇真是高興」。

「除了買啤酒的人龍太長外，沒有太多可挑剔的地方。」雖然有觀眾排隊買食物等到懷疑人生，但場館第二天馬上調派人手，從青年廣場和體藝館借調人手支援。交通也沒拖後腿，大部分人散場時走得順暢。

如果打個比喻說啟德體育園在上半個月先失一球，剛過去的周末總算憑七欖扳平比數。不過幾歷風波之後，開幕至今現在才過了一個月，啟德體育園還有更長的路要走。4月有Coldplay、謝霆鋒的演唱會，5月五月天、林俊傑輪流來港，最新還公布7月「足球盛會」請來利物浦、AC米蘭、阿仙奴、熱刺四大豪門。啟德新球場加上宿敵球會，主辦方相信可以吸引全世界的目光。

雖然在統籌七欖期間，啟德體育園總監鄧竟成表示自己就是代表啟德體育園發言，但這是不是特首所指的發言人機制，園方是否有機制第一時間將信息發放給社會，以符合政府和市民的期望，這不無疑問。接下來不要再失球，文體旅局未來必須積極透過定期工作會議提出意見，確保體育園公司能應否應急或突發事件。啟德體育園既是由公帑斥資興建，政府擁有，即使批了給公司管理，但責任無法外判。這是為什麼就連門票印錯的問題，市民都會向局方提出疑問。每次活動都要申請臨時娛樂牌照的問題，當局更加是責無旁貸。

未來可期，但道路漫長。啟德體育園毫無疑問是世界級場館，但它能否成為成為香港發光的舞台，還看政府和營運方的進步能力。