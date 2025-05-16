人工智能掀裁員浪潮？香港遠未準備好第五次工業革命

恒生銀行調整業務架構，裁減約百分之一的核心員工，引起了社會廣泛關注。更值得留意的是，這並非只是個別企業的普通調整，背後折射的是一場由人工智能（AI）引發的勞動力市場動盪。滙豐在法國裁減近350個職位，相當於其法國員工總數的一成。微軟近日也宣布裁減超過6000名員工，佔其全球總員工數的3%，旨在集中資源以發展的人工智能。AI尚未正式取代工種，已經在財政上與員工支出爭奪資源。



以往我們認為科技將會取代那些重複、機械性的工作，例如資料輸入。然而，事情絕非如此簡單。人工智能有別於普通電腦，乃具備深度學習的能力。即使是非重複、帶有創造元素的工作，例如廣告設計，AI也能夠透過分析海量的成功案例數據庫，「學習」其中的模式與規律，進而生成「似模似樣」甚至頗具水準的作品。若然AI連在創意產業方面也潛能巨大，對其他工種的影響豈容小覷？

主流說法是AI始終沒有情感，不能應付人與人互動的工作。我們不必深究AI自身是否「擁有」情感，關鍵在於其運算反應同樣可以展現共鳴和同理心，從而滿足人類的情感需要。以完全由電腦製作的動畫為例，觀眾完全有可能被其深深打動，產生共鳴甚至流淚。倘若AI能透過精密的算法，模擬出令人感到被理解、被關懷的互動，那麼在客戶服務、基礎陪伴乃至初階心理疏導等領域，AI是否也具備替代人類工作的潛能？

金管局副總裁阮國恒表示，商業銀行需要有效營運，因應科技發展，有一些工種未必需要太多人手。（資料圖片）

技術、成本與動機——大規模取代的前提

推測AI將要大規模取代人類工作，當然存在最少兩個核心前提：AI的表現可靠，錯誤率與人類相若甚至更低；AI的應用成本低於人力成本，引入更為划算。隨着創科進步，加上AI又「生性」地不停學習，前者的可能性是存在的。至於後者，創科企業也是以追求利潤為目標，自然希望降低門檻，令其產品更加普及於大小公司。

對於AI公司的老闆和行政總裁而言，研發並推廣更多AI技術和應用，才能面對市場競爭並賺取商業回報。而各地政府則會考慮，若果不積極擁抱AI，可能在國際競爭中落後。畢竟在經濟全球化的今天，沒有市場可以完全自絕於外，其他地方的科技進步也會衝擊本地市場，就好像網約平台對香港的士業界的影響那樣。即使AI可能引發失業潮，但所有經濟體都會擔心別人搶先一步，有如陷入「囚徒困境」。如果錯失盡早升級的時機，一種更不可控、更損害競爭力的失業潮可能被動地發生。

在AI普及過程中，當然還有法律框架、勞工轉型等問題，但如果AI化、自動化已是大勢所趨，這些挑戰並不會阻止第五次工業革命，而只是我們不得不面對、不得不解決的現實。

工作只要做決策？上班再沒有同事？

十年之前，我們未必想過各大商場都不用清潔工，而是一部機械人就可以走遍大小角落。現在「無人戲院」已經切實可行，售票、「check飛」乃至帶位、小食售賣都可以自動化完成。即使要處理複雜的顧客投訴、應對突發緊急情況，一大間戲院所需要的人手也可能只是三數個。以前做生意會聘請能言善道的員工來銷售，現在如果以同樣的成本，老闆可能更加相信AI演算法，憑藉大數據分析消費者的背景和偏好，精準、個性化地推送推廣資訊。

元朗錦綉花園的5G自動駕駛穿梭小巴為「第四級無人駕駛」，即有駕駛員在場、但全程自動駕駛。若有任何異常，駕駛員可以隨時掌控車輛。（資料圖片／黃浩謙攝）

如果有人推測十年後所有汽車都可以自動駕駛，相信現在已經無人敢斷言不可能。即使落後如香港，運輸署已發出兩個先導牌照，讓12輛自動車分別在北大嶼山和西九文化區進行測試，接下來還有往來沙田香港科學園與港鐵大學站的自動駕駛小型巴士、連接機場航天城和港珠澳大橋香港口岸人工島的自動駕駛運輸系統等。環境變化、地圖更新等技術問題，人工智能也可以透過機器學習每日進步。即使真實司機在突發情況的反應亦非完美，AI的表現未必遜色於人類。這還未算上自動駕駛之後，汽車的使用效率將大幅度提升，而不再是大量閒置於停泊狀態。如果傳統司機的需求大幅減少，對整個就業市場以至社會運作的變化可想而知。

如果大部分工作都可以由AI或者機械人包辦，人類在職場上的角色將會是什麼？十年、二十年後會否只需要決策——設定AI的目標、指揮AI的運作、評估並選擇AI的產出，以及為最終結果承擔責任？如果這一切真有可能發生，我們現在就必須開始準備，包括職業培訓與轉型支援，幫助企業和打工仔適應新的工作常態；改革社會保障制度，檢討最低收入、標準工時等規範，以應對潛在的結構性失業；改革教育體系，培養終身學習能力及人機協作能力。

但想到我們政府數字化轉型的進度，甚至連削減人手、革新官僚流程的決心也缺乏，恐怕沒有多少香港人能夠感到樂觀。