社論｜香港如何破繭　成為怎樣的蝶

三年以來，這屆政府在回應民生「老、大、難」。公屋輪候大排長龍，覓地和興建卻需時間，遠水難救近火，「簡約公屋」卻可以在中短期內解燃眉之急；十萬個家庭屈居「劏房」，可負擔房屋供應尚未到位，當局因而設立「社區客廳」並且提出「簡樸房」標準，嘗試在惡劣環境中為居民保留些許尊嚴。行政長官李家超回顧過去一年施政說，政府的初衷就是要「幫市民解決他們最關心的問題」。



千頭萬緒，解決問題始於足下。哪怕是頭痛醫頭、腳痛醫腳，社會看見有「就醫」，有改變，大概已覺慶幸。但一屆任期已然過半，若能連任，也已是接近三分之一。市民下一步自然會問，兩年後的香港是怎樣？2032年的願景是什麼？國家「十四五」還未完結，「十五五」已經規劃得如火如荼。在「簡約公屋」、「簡樸房」之後，我們將如何生活變得更好，房子住得更寬敞？若市民無法在生活中感受到改革的具體作用，所謂的文化改變不就是官員的自我感覺良好嗎？三年已經過去，絕不能再拖延。這不但是施政的路線圖、改革的時間表，在本質上更是一份締造公平、正義社會的承諾書。

務實應急之後 亟待公義藍圖

蝴蝶破的不管是繭，抑或是蛹，那都是一場自我革命，掙脫自縛之限。若說政府勇於改革、敢於破局，改的不也是制度慣性，破的不正是官僚主義嗎？財政司作為政府的一部分，理理應在這場自我革命中扮演關鍵角色。然而市民在過去一年卻大惑不解，何以公共財政缺乏結構性改革，反而糾纏於兩元乘車優惠、開徵籃球博彩稅等枝節？財政收入過度依賴地價之「繭」路人皆見，為何遲遲未破？核心商業區寫字樓空置率高企，對策竟是消極地暫停商業用地供應，無異於等待果陀。如果財政司司長無法革新思維，意識破繭，那他是否應該承擔最後責任，讓有能者一試？

蝴蝶的複眼既看到挑戰，也看見機遇。我們看到香港競爭力排名重返三甲，也看見經濟發展不均，成果未能人人受惠；看到GDP所謂穩健增長，也看見消費收縮，兩餸飯店門外大排長龍。街坊民生小店到老字號食肆一間接一間黯然結業，零售業生意低迷，失業人數悄悄地在攀升，「打工仔」又怎能感受到經濟增長？香港面對經濟逆境，其深層根源實為結構矛盾，而的士行業的困局正是最好說明——的士生意每下愈況，是網約車「搶生意」，更是的士牌照制度創造了封閉又扭曲的市場，持續剝削作為勞動者的司機。我們支持開放市場、引入競爭，同時強調要打破目前不公義的結構，讓司機實現「多勞多得」。無論是零售業、飲食業或是各行各業，若然繼續受制於高租金壓力，香港不可能有真正良好的營商環境，遑論經濟繁榮和社會穩定。若然市民的工作收入「揾朝唔得晚」，無法安居樂業，經濟發展的宏觀數字又有什麼意義，政府又如何凝聚社會人心？

經濟不景市道差，不少商舖空置或招租。

告別尋租經濟 北都引領突破

燉奶佬、海皇粥店、大班麵包西餅、富東閣、鴻運冰廳、海運戲院、嘉禾院線、國民警衛……過去一年，結業的商戶不勝枚舉，恐怕連市民都記不下去。其背後是尋租活動衍生的高昂地價與租金，正在扼殺百業的生存空間。四大支柱也好，六大優勢產業也罷，往屆政府始終未能扭轉本港經濟的單一結構。所以北部都會區在本質上，應該是對香港數十年來發展模式的改造。

過去香港發展規劃極度不均衡，新界大量土地被囤積投機而非善用。如今政府以北部都會區作為經濟發展的未來引擎，特首寄望其為香港打開新天地。但近年市場低迷、融資成本高昂，發展商都自身難保，若然北部都會區的建設仍然依賴市場主導，豈不是將這個城市的未來取決於企業的現金流？但如此同時，連皇后山邨的食水都管理得如此混亂，政府部門的官僚甚或低效盡顯人前，我們如何能信任官員有能力統籌和建設龐大的北部都會區？這個「繭」若不能破除，市民自然擔心北部都會區會否淪為又一個延誤與超支的案例。

收地主導發展 產業成新引擎

在北部都會區的「破繭」，就必須主動運用《收回土地條例》，以合理的價格大規模收回發展所需土地。地產商向新界居民收地每平方呎不過數百元，為何政府向發展商收地就要賠上千多元？釐定合理的價格既是為公共財政止血，更是彰顯社會公義。政府藉此掌握發展的主導權與時間表，確保規劃能以公共利益為最大依歸，才能徹底擺脫土地價格的制肘。北部都會區的KPI不是賣地、誕生「地王」，而是孕育多少新興產業，創造多少優質就業職位，在多大程度上降低社會成本。香港的「破繭」就是打破產業結構單一化，在金融與地產之外開闢新路，不再走回那條依賴土地資本的老路。

在這片新天地「成蝶」的，是創新科技各和高端服務業，也應該是教育和醫療產業。正如特首指出，香港擁有五所世界百強大學，積極發展成為國際專上教育樞紐。但樞紐的意思不只是學術排名，更是一個城市的軟實力和經濟引擎。看看英國倫敦，美國波士頓或者紐約，吸引年輕人從世界各地而至。由學費、租屋、交通、飲食到日常消費，「留學經濟」的效益不容小覷。如果他們畢業後落地生根，投身於我們的創科、醫療、金融等高增值產業，更會是推動香港發展的無價投資。

醫療同樣是極具潛力的高增值產業，可以創造優質就業機會。但我們的「改革」只是這樣增加收費，那邊收緊門檻，香港潛力巨大的醫療優勢又如何破繭而出？我們的「繭」說到底是醫學院不夠，是醫科生學額不足。只要我們大幅為醫療體系擴容，既可以為公營體系紓緩壓力，縮短市民輪候時間，另一方面人才儲備充裕，高端私營市場也可以受惠。經濟發展與社會公平分享成果，本來就不是矛盾兩立，前提是打破舊有經濟結構，敢於投資未來。

社會公平正義 蛻變締幸福感

放眼世界，面對未來，很多人都難言樂觀。特朗普政府推倒全球化，發起關稅戰，全面圍堵中國的發展。過去中美合作、全球化高歌猛進而順遂的香港，一不小心足以陰溝裏翻船。如果社會因為分配不公而撕裂，因治理不善而民怨叢生，因前景不明而人心渙散，還談何能力抵禦外部狂風暴雨？應對外部挑戰的最好方法，本來就是解決內部矛盾，重建一個公平、正義的社會，以改革凝聚民心。香港要成為的蝴蝶是令人人都可以分享發展成果，活得有尊嚴、有保障。

在幼蟲成長的階段，蛹曾經提供了安穩的保護，抵禦外界風雨。然而當幼蟲成長到下一個階段，堅實外殼反而成為了蛻變的最大障礙。香港過去賴以成功的種種模式——無論是積極不干預下的自由市場迷思，抑或是以土地收益為核心的公共財政——在特定的歷史時期或許曾經促進經濟增長，但如今都已成為限制我們想像力、固化社會不公的堅壁。行政長官果斷處理《基本法》23條立法，終結了二十多年的拖延，彰顯了行動遠勝空談。同樣困擾香港多年的網約車規管、土地供應模式等問題，應該以同樣的魄力破局，這才是國家主席習近平所強調的「人民的獲得感」。香港破蛹不是要翅膀上繡花，而是讓市民在安居樂業、社會公義中分享蛻變的幸福感。由特首引領一場深刻的自我革命，直面未能與時並進的經濟結構與官僚文化，香港才能掙脫昨日之繭，承受蛻變的陣痛，締造一個更公平、年輕一代看到希望的社會環境。