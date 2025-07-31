市場消費止跌回升　市民荷包終見曙光？

政府周四（7月31日）公布第二季本地生產總值（GDP）預先估計數字，較上年同期實質上升3.1%，較第一季的3.0%升幅為高，顯示經濟在充滿挑戰的外部環境下仍具備韌性。不過增長主要由強韌的對外貿易所支撐，其中貨品出口總額錄得11.5%的顯著實質升幅，服務輸出亦穩健增長7.5%。



作為內部經濟的重要組成部分，本地消費初步呈現回穩跡象。私人消費開支在經歷了連續四季的收縮後，於今年第二季恢復了1.9%的實質增長。雖然增幅溫和，但趨勢上的改善是值得樂見的。同日統計處公布6月零售業銷貨額數字，總銷貨價值的臨時估計為301億元，較去年同月上升0.7%。其中網上銷售價值按年顯着上升8.4%，而「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」的銷貨價值也錄得6.8%的增長。

股市暢旺 外匯基金回報理想

周四同樣是7月最後一個交易日，恒指累計上升701點，是繼5月及6月後連續第三個月上揚，港股近三個月累計升幅逾2600點。股市暢旺，為外匯基金帶來了理想的投資回報，2025年上半年錄得高達1,944億港元的良好收入，當中香港股票的投資收益達229億港元。與此同時，用於支持港元匯率的「支持比率」上升至111.54%，顯示港元基礎穩固；銀行體系的資產質素亦保持健康，住宅按揭貸款拖欠比率維持在0.13%的低水平，反映金融體系的抗風險能力良好。

不過在香港的公共財政結構中，外匯基金與政府帳目始終有別。政府本財政年度首三個月的赤字為939億元，數字雖然低於去年同期的1,200億港元，但這主要是由於發債安排的會計處理影響。若撇除發債及還款因素而比較，兩個年度的實際營運赤字規模相若（約1124億元對比1122億元），這顯示收入與開支之間的差距仍待解決。財政儲備在過去一年間由6146億元下降至5604億港元，趨勢為社會關注。

貿易「搶出口」 零售增長靠通脹

如果說庫房收入依賴賣地，今年第二季經濟增長的動力則集中於貨品出口。正如政府的評論提到，這是因為美國加徵關稅，因而出現了短期「搶出口」現象。預期效應在今年稍後時間消退，因此未來需要開拓更多元的增長動力，以確保經濟的持續性。相比之下，內部需求雖然有所恢復，但基礎尚待鞏固。上半年的零售銷貨增長主要來自通脹。扣除物價變動後，銷貨數量按年下跌4.7%，而且汽車、傢具、大型電器等耐用品的銷售跌幅較大，反映市民在消費方面仍持審慎態度，對經濟前景信心不足。

部分家庭或受負資產影響，因而勒緊褲頭。截至2025年第二季末，負資產住宅按揭貸款的宗數雖然較第一季有所回落，但仍有37806宗。樓價有序調整有其正面意義，可以減輕市民住屋成本，然而市場亦都不想出現信心危機，甚至形成惡性循環。最重要的是強化實體經濟的承托力，商戶要能夠生存下去，才能維持穩健的就業環境，讓市民安然度過樓市調整期。

保生意穩就業 度過樓市調整期

另外，數據顯示傢具、電器、服裝等行業正處於寒冬，這反映本地家庭對大額消費缺乏信心和能力。要解決經濟「內冷」的困局，我們不能依賴成效存疑的「派糖」措施。但如何提升市民的消費能力，減低商戶的經營成本，市民需要從財政司司長中聽到答案。

至於政府庫房的開源節流，未知9月公布的《施政報告》會否也有所著墨。公務員編制以及開支能否更加大刀闊斧地改革？未來數年每年動輒上千億的基本工程開支是否可以更具成本效益？稅制改革社會已經期望多年，財金官員至今仍然未願啟動。難道在半年後的《財政預算案》，財爺打算又向中下層市民「開刀」來勉強湊數？