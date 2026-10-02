01觀點｜習近平訪美最高禮遇　中國人崛起時代象徵

9月23日，華盛頓安德魯斯空軍基地，國家主席習近平專機落地，美國總統特朗普夫婦親自到舷梯旁迎候。次日，白宮南草坪更舉行盛大國事歡迎儀式，戰機編隊掠過上空，兩國領導人並肩檢閱美軍儀仗隊。當晚，白宮東廳國宴上，兩國領導人追憶二戰盟軍歷史，隨後共同確立構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。



最高禮遇會晤

釋放尊重信號

特朗普以極高規格的禮賓安排，向世界釋出清晰信號：美方願以最高禮遇回報中國，表達對習近平來訪的敬意。對比烏克蘭總統澤連斯基、南非總統西里爾・拉馬福在華盛頓遭受的不對等待遇，此情此景無疑讓人感嘆。任何一個具備歷史感的中國人，看到今日中美平視對話，都會被深深觸動——畢竟在一百多年前，我們曾經歷了不可磨滅的民族恥辱。

自1840年鴉片戰爭爆發，清政府被迫簽訂中國近代史上第一個不平等條約《南京條約》，被迫割地賠款，中國開始從封建社會逐步淪為半殖民地半封建社會。此後數十年，首都北京和南京，三次被強行佔領——1860年英法聯軍火燒圓明園，150萬件珍貴文物遭掠奪或毀損；1901年八國聯軍迫使清廷簽訂喪權辱國的《辛丑條約》，清政府正式淪為列強的傀儡；1937年日軍攻陷南京，殘酷屠殺30萬名同胞，並且焚燒大批房屋、掠奪大量財物。

百年屈辱滄桑

主權蕩然無存

單是日本這一國家對中國造成的傷害，已經罄竹難書。1895年，清廷在甲午戰爭中落敗，被迫簽訂《馬關條約》，割讓遼東半島、台灣全島及附屬島嶼；1931年「九一八事變」，東北三省全被日軍佔領；1937年「盧溝橋事變」，日本全面發起侵華戰爭，中國軍民死傷超過3,500萬人，國家主權幾乎蕩然無存。俄羅斯是另一個嚴重傷害過中國的國家，前後共侵佔了160多萬平方公里土地，還一手製造了中蒙衝突，逼迫中國承認蒙古獨立。

彼時的列強，在中國劃分勢力範圍、設立割據一方的外國租界。截至1921年，他們合共在中國境內設立了18個專管租界和兩個公共租界，分佈在中國最繁華城市的最重要地段。那些租界本質上是「國中之國」，列強掌握着行政、立法、司法與駐軍特權；甚至連中國的海關大權和關稅收入，都由外籍人士掌控，並存放於外資銀行。

加上張作霖、閻錫山、盧永祥等軍閥割據，當時的中國根本不存在一個能夠有效行使主權的中央政府，甚至被日本學者諷為「國家意義上的蚯蚓」，連外國特使或駐華大使都能以「太上皇」之姿對中國政局指手畫腳。在在都是弱國無外交、國家體制癱瘓的悲慘境遇。

擺脫支配命運

重塑國家尊嚴

即使1949年新中國成立初期，毛澤東首次訪問蘇聯時也仍需歷經艱苦談判，方能廢除不平等條約並收回主權。毛澤東後來提及這段經歷時，亦坦言當時未能獲得平等對待。

百年滄桑，彈指一揮。今天的中國早已擺脫四分五裂、任人宰割的命運，崛起為世界最強大的國家之一。曾經的租界與駐軍不復存在，海關主權早已收回；中國不僅建立了全球最完整的工業體系與龐大的經濟體，更擁有足以捍衛國家主權的現代化國防力量。曾經不可一世、試圖在背後支配中國的蘇聯已經成為一個政治歷史概念。美國仍然是世界頭號超級大國，但如今必須平視中國，構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

歷史正在見證中華民族的復興。中國領導人在華盛頓受到的高規格禮遇，本質上是對中國綜合國力和國際地位的客觀承認。若有人仍以歷史悲情主義或狹隘的心態對此冷嘲熱諷，反倒暴露了他們對中國近代苦難歷史的無知，以及深植於精神層面的西方中心主義迷思。