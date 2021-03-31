美國經濟制裁終成雙面刃

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-31 07:00

中國外長王毅上周六（27日）訪問伊朗期間，與伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）共同簽署為期25年的中伊全面合作計劃協議，合內容涵蓋政治、戰略、經濟各方面。中伊全面合作除了是兩個的事之外，更象徵了中國對美國展開長遠戰略反擊，無疑是繼中美阿拉斯加對談後又一重要發展。

早在去年7月，《紐約時報》曾披露一份18頁的中伊合作文件，內容大體與這次伊朗政府公布的差不多。主要重點是中國利用人民幣交易，甚至是中國直接以投資換取石油的物易物方式，繞過美國制裁直接對伊朗作等值於4,000億美元的投資，而伊朗則在未來25年承諾向中國提供穩定及經濟的能源產品。其著意點很明顯是削弱美國制裁所造成的影響力。

時機已經不同

我們去年已指出，中伊合作公布簽署協議將成為中美角力的一個重要風向標，「將是對美國打出強烈的警示，顯示中國已準備好與美國全方位拉開戰幕」。最近的國際局勢可謂更印證了這個說法。中美剛在3月中舉行了高層對話，當中以中方以「不吃這一套」強硬回應美國最令國際社會印象深刻。雖然中美將來可能還是維持着鬥而不破的關係，但明顯的議後不久，美國與歐盟就新疆問題聯手制裁中國就可見一班。

中國不滿美國的制裁手段已久，也一直希望想辦法削弱美國以至西方在這方面的影響力，但以往或許覺得無論是實力還是國際環境的時機也尚未成熟。中國與伊朗合作，主動權在中方不在美國，雙方正式展開合作反映的是中國認為正式挑戰美國制裁時機已經成熟。中方在中伊合作上沒有如伊朗政府一般作大力宣傳，主要是中方在沒有太多這方面的宣傳需要，甚至乎可以說西方若然大意和不聞不問，對中方是有利的。

中方對美元霸權「攤牌」

當然，中方此舉的態度其實是「攤牌式」地明顯，中國也不可能天真到認為只要自己不去強調其他人便不察覺。上周日（28日）美國總統拜登回應美媒提問時就直指他「多年來一直對此感到擔憂。」

這可以說是美國過度使用經濟制裁的必然結果。正如我們曾經指出，制裁是一面雙面刃：美國的經濟霸權建基於美元的霸權地位，令美國單方面制裁足以帶來超然的效果，但愈是使用，甚至是濫用制裁手段，也將引起愈大的反抗，最終可能反過來威脅到美元霸權，處理不好甚至乎將動搖美國賴以雄霸世界的國本。

今月在中美阿拉斯加會面之後，俄羅斯外長馬上訪問中國，並稱中俄關係達到歷史上最好的時候，他又向中國建議如何削弱美元的霸權地位。現在中國再與伊朗簽署這樣的一份合作協議，很明顯是下定決心對美國制裁進行反擊。

美元霸權不會於一時三刻之內即告瓦解。但中國不單是世界第二大經濟體，更是全世界工業生產鏈最齊全的國家，中國全力推進人民幣國際化，長遠而言將是對美國最大的威脅。美國如果不重新認識制裁的逆效果，未來將很可能付上沉重代價。