拜登改革知難而行　香港不應坐以待斃

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-03 07:00

本周三（3月31日），美國拜登政府公布2.25萬億美元（下同）新基建計劃詳情。計劃投資八年，總金額比先前傳聞中的3萬億至4萬億縮水。除了增加開支之外，拜登政府同時提出加稅等1.46億的開源方式。八年內增加開支而十五年內開源，意味整個計劃將為聯邦政府帶來遠超8000億的額外開支。

從計劃內容不難看出，拜登政府試圖應對美國經濟正面臨的一系列的問題。拜登政府一直以基建作為整個計劃的重心，指出要以基建增加美國的競爭力。但從預算中可以看到，涉及傳統意義上基建的花費只有涉及交通基建和新能源汽車的6,210億，及用於升級電力、供水，建造學校、綠色房屋的5,610億，合計起來佔整體的52.5%。另外4,800億用於工業補貼，4,000億用於老人及傷殘津貼，這些都明顯不是傳統的基建。

從這些左翼經濟項目可見，這個新基建計劃其實包括了對應貧富懸殊，提倡大政府等民主黨內的左翼理念。也因此，雖然計劃金額已經比想像中要少，但仍有不少共和黨人看到詳細後仍然大加反對，認為違背了資本主義和小政府等的核心價值。

改革要錢但已債台高築

拜登政府顯然明白繼續以往的那些近乎原教旨式的自由經濟政策，近乎不可能解決貧富懸殊、產業空洞化、經濟空轉、基建失修等美國各種嚴峻的經濟問題。然而，縱使拜登政府知道必須行動，卻面對美國國內很多阻力和制約，可能令經濟改革成效大打折扣。例如在金額上，拜登政府固然知道改革需要大花金錢，但美國已經債台高築，經歷過新冠病毒大流行後，聯邦政府負債更接近翻倍。

雖然美國政府可以繼續無止境地印鈔和發債去製造現金，但國債需求嚴重追不上發行量，已面臨極大壓力。國債利率（利率與國債價格為反向關係）快速上升將推升實體利率，引發金融資產爆破，在3月已造成美股科技版塊急挫。此次公布的計劃金額比當初構想的低，而且得一併推出加稅計劃，反映出拜登政府也深知道美債存在很大風險，希望盡可能減少加大負債。而更何況的是，拜登政府計劃投入的2.25萬億乃分八年推出，對於美國如此的經濟體量而言，作用可能有限。現在拜登政府面臨的問題正是，美國這名病人已經病入膏肓，明知道不盡早救治便可能是死路一條，但病人身虛氣弱，又可能經不起強烈的手術搶救。

莫到病入膏肓才求醫

香港面對的經濟問題與美國不盡相同，但也有很多值得參考的地方。例如貧富懸殊、產業失衡的問題同樣嚴重。比美國要好的是，香港未到走投無路的境地，大有本錢解決問題。香港既沒有債台高築，甚至尚有雄厚的財政儲備，執行改革起來有「彈藥」可用。又例如，香港最嚴重的房屋問題，並非無法可解。香港不單有大量棕地、農地可供發展，即使不夠用還可填海，並非無法可使，只差特區政府是否有決心和魄力。

而且，香港政府行政主導，加上中央改革選舉制度後更為議會排除了不必要的政治糾紛，政府發揮空間遠比受兩黨政爭影響的美國政府寬闊得多。拜登政府面對眾多問題仍然有魄力推出改革一步，香港政府若然仍然自我感覺良好，不大刀闊斧改革，不但可能令問題積重難返，猶如坐以待斃，相關政治領袖也必然會被問責。