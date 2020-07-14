足總新五年計劃　民政局不無角色

足總上月底正式就未來五年計劃申請撥款，民政事務局原則上已同意有關撥款，最近就於立法會上接受議員質詢。足總被揭管治混亂，有議員批評表現不理想仍獲撥款做法不妥。本地足運要重新上路，作為掌舵人的足總必須一改頹風。因此政府的角色不僅在於為撥款把關，更須着力監督足總改革，撥亂反正。

足總的「新5年計劃」最近已獲民政局專責小組通過，計劃主要涵蓋七大目標，例如推動香港隊打入2034年世界盃、推動男女子代表隊進步、推廣全民足球、加強財務可持續性及管治等。政府原則上同意有關撥款，不過將於未來三季只預留每季1,967萬元，較上一份五年計劃每年最多2,500萬元大減逾500萬元。其中民政局經審視足總過去表現、與及審計署對足總工作的審核後，決定將削減「新5年計劃」中用於聘請足總共26個資助職位的撥款，由每年1,845萬減至1,560萬，並要求足總每半年向當局提交報告。

民政局須監督足總改革

審計署早前披露足總管治的多項問題，其中發現董事會組成、運作相當混亂，部分高層竟可長期缺席董事會議，甚至其審計委員會竟可在只有一位成員、甚至未曾開會下通過足總帳目，單單就此已足見足總管治亂不堪然，更不用說除此之外足總於多項績效上亦未能達標。有議員直言按此表現，足總早應獲「紅牌」出牌，認為民政局繼續撥款予表現欠佳的足總做法欠妥。雖然當局決定以調整足總高層薪酬以示懲戒，在最新資助上削減對足總高層管理人員的薪酬資助，當中尤以行政總裁減幅最高（預計達約10至30%），理念上絕對可取，但執行上高層薪酬仍可以其他津貼補上，甚或以足總儲備支付，故能否起懲罰之效仍為未知之數。

立法會議員邵家臻形容足總獲撥款是「負負碌碌」。（袁志浩攝）

足總管治欠佳，卻「攤大手板」向政府申請撥款，觀感絕非理想。政府除了須審視足總表現以確保善用公帑之外，更重要是須助足總內部改革，從源頭根治亂象的成因。誠然，民政局強調會定期檢視足總表現，但這能否予公眾有足夠信心卻是另話。舉例說，民政局決定將檢討各體育總會運作和內部監察機制的工作交由港協暨奧委會進行，然而足總與港協會長卻同為霍震霆出任，縱然檢討工作將由港協所成立、由獨立專業人士組成的督導委員會監督，但始終有潛在的利益衝突，更難說服公眾足總的工作能受妥善監察，民政局理應好好思考箇中安排。

同樣重要的是，民政局理應督促足總改革董事局的組成。足總董事局成員背景大多與球圈無關，坊間一直有聲音倡議加入如球員、教練、領隊、甚至球迷等數類持份者，從而讓足總重新「落地」。周一（13日）立法會民政事務委員會亦通過動議要求足總董事局增加關鍵持份者，然而足總主席貝鈞奇仍無意改變現行董事局的組成方式，堅稱董事會已聽到多方的聲音，並強調早前董事局「開足」六小時會議，正是會方有意改善管治的證明。但如我們曾指出，足總管治問題病入膏肓，已非董事局重抬本份所能解決，更遑論要帶領足總、甚至整體足運的進步，持續改善足總董事結構、加入熟悉球圈發展的持份者，本就是百利而無一害的做法，足總不能選擇原地踏步，拒絕改變，而督促足總改革亦正是民政局應有之義。

世界盃之行始於足下

除足總管治之外，要實踐新五年計劃的目標，政府的協力同樣是不可或缺。足總新五年計劃放棄過去追逐實際排名改善的方針，改以重視青訓、推動港隊晉身2034年世界盃決賽周等目標。新計劃既可視為進取、具野心的藍圖，但計劃能否落實，政府當中願意投放多少心力、支持同樣關鍵。舉例說，以上目標均顯示出青訓的重要，為此提供足夠的硬件（如球場、訓練中心）自是必須。但政府依然處於被動，一方面希望球會自行尋找土地，局方只會在其後提供協助，而不會主動助球會覓地；另一方面局方亦因目前將軍澳訓練中心未能達成可行的財務安排，拒絕於港島、九龍西北及新界增設更多足球訓練中心。

但既然足運要有所突破，只有足總提出願景並不足夠，政府絕對不能吝惜資源，須願意、果斷投資於港足未來，方能帶來改變。港隊在2034年晉身世界盃決賽周或聽似空中樓閣，但如政府願意提供協助，至少能助港足向此目標邁進一大步。