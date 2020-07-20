港協暨奧委會亟待整頓

立法會帳目委員會上周三（15日）發表報告書，就審計署第74號報告書內容，指出港協暨奧委會的遴選制度及過程問題。帳委會更罕有地批評港協出席公開聆訊的兩名證人可信性存疑，指出其部分證供斷章取義及前後矛盾。面對質疑，港協代表解說含糊，甚至有砌詞狡辯之嫌，為極差機構文化的表現。對照港協內部管理的種種混亂，足見港協高層的管治作風、甚至制度本身均教人憂慮，亟待政府關注改善。

港協處事遭怒轟

審計署早前發表報告，揭發港協遴選運動員機制及管治不少問題。立法會帳委會經多次公眾聆訊後發表報告，其中在焦點之一的選拔機制問題上，報告直斥對港協沿用多年的遴選過程和制度所存在的不足及不當之處，感到震驚及強烈不滿，特別是部分未符已公布的遴選準則的運動員，竟獲遴選委員會以其他從未公布準則「選拔」參加早年亞運，當中理據更未記錄在案，情況教人咋舌。

更教人側目的是，港協代表就事件的解釋可信性成疑。以亞運選拔為例，港協暨奧委會秘書長王敏超一直被質疑其海天體育會董事的身分，在選拔上會構成利益衝突、甚至不公的情況，惟王敏超曾於帳委會上拒認其董事身份，直至有議員直示公司查冊證明才肯承認。

另外，就亞運泳隊有運動員在賽事前三個月嚴重受傷，卻能醫生紙獲准出戰一事，立法會議員林卓廷批評，港協提交予帳委會的醫生紙被發現並非當時發出，只是聆訊後要求醫生補交，而且信中亦只表示該運動員作重新訓練在醫學上為安全（Medically safe），而非參加亞計般的高水平競爭。同時，港協呈交帳委會文件更被質疑斷章取義，刻意隱瞞落選泳手郭家輝當年因喪兄而缺席正常訓練，惟帳委會獲得相關屬會的信件，證實郭其後已重新練習及有所進步，故港協因而被批「篡改事實」。

立法會議員林卓廷在會上狂轟奧委會遴選程序。（資料圖片／梁鵬威攝）

內部管治更為堪亂

港協工作備受質疑，會方高層不但未能提出合理解釋，更嘗試以似是而非的說法為其行為開脫，客觀上只深化外界對會方工作欠佳的質疑。港協處事混亂，其實從管治及架構上亦可略知一二。近日《有線新聞》追訪審計署對港協管治提出的問題，發現其主管會方財政（包括制定會方預算、投資理財計劃等）的財務委員會於2018及19年均無開會，而委員會主席正是會方霍震霆。然而霍震霆身為主席卻竟未曾開會，王敏超只回應霍生貴人事忙，委員會只會向他作匯報，而且委員會有司庫主理，故他形容某程度上並不「需要」其存在。

如此說法有違大眾對管治架構的理解，主席的責任正是統籌及協調會務的進行，惟主席卻竟完全未曾出席過相關會議，實與容讓委員會「無人駕駛」無異。更甚者，貴人事忙的道理更是教人費解，既然霍震霆根本未能抽空處理會務，那為何會方能容讓一個無暇出席的人擔任如此要職？說到底還是港協的管治體系出了問題。

另外，報道亦發現另一霍震霆擔任主席的策略管理委員會，更是長達三年未曾開會。同樣此會的職責重大，理論上負責管理港協所有委員會及制定會方中長期體育發展計劃，惟王敏超竟解釋恆常開會將對會方人手造成重大壓力，認為在人手不足下開會只是空談，甚至直言此委員會過去數年並無實際意義。那麼此委員會的重任將由誰解決？王敏超指出無論策略管理委員會及財委會，大部分委員均為董事，故相關議程可於董事會中處理。

然而這做法明顯卻無道理。首先，董事局與委員會的構成始終有異，一來並非所有董事均為相關委員會成員，董事會處理相關會務明顯有違程序，甚至有機會構成利益衝突；二來個別委員會亦有非董事的成員，例如同樣三年無開會、會務同由董事會處王的青年運動委員會，均有兩位非董事的委員，其一時任委員蔡曉慧更回覆有線指未曾知悉董事局曾討論的內容，這除了等同繞過非董事委員的意見外，更如同過分集權於董事局身上，而且董事局會議議程及會議紀錄則不會公開，變相形成透明度不足的問題。港協內部管治如此隨意，實在教人驚訝。

港協須改革

政府每年對向港協提供的總資助額達3,890 萬元，連同其他60個體育妣會的總資助額更達3億元（未來四年更會上升至5億元），港協之亂實是愧對巨額公帑的撥款。更不用說，民政事務局已決定向港協增加撥款，以監督體育總會（如最近被揭管治混亂的足總）檢討其實務工作，但若然負責監督的港協亦其身不正，試問改革從何談起？政府不能忽略港協之亂的嚴重，容讓亂局繼續，後果只會牽一髮動全身，阻礙整體體育發展的進步。