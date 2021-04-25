接種疫苗須為旅遊氣泡雙方旅客要求

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-25 07:00

香港和新加坡政府正在商討旅遊氣泡計劃，特首林鄭月娥早前表示港人要先接種兩劑新冠病毒疫苗才可參與，但入境的新加坡居民據稱卻毋需在出發前接種疫苗。假若此一消息屬實，港府這種放寬對新加坡入境者要求的做法實在值得質疑，除了有防疫不對等的嫌疑外，甚至可謂直接違背現時入境檢疫要求。

日前有傳聞指香港、新加坡的旅遊氣泡將於5月底實施，兩地旅客出發前均要先完成病毒檢測，到埗後要使用各自的追蹤應用程式，可是在出發前接種疫苗竟然並非兩地一致要求——港人出境要完成接種兩劑疫苗兼且等待14天，來自新加坡的入境人士則不用打疫苗。

《彭博》引述知情人士指出，新加坡單方面臨時叫停旅遊氣泡。（資料圖片）

接種疫苗安排要對等

林鄭月娥日前曾說：「要求離開香港、入境新加坡的人士需要疫苗接種，是我們的要求，不是新加坡政府的要求。我們要求是因為我們要提供誘因，鼓勵香港市民接種疫苗」。港府主動要求外遊港人接種疫苗，藉此提供誘因鼓勵香港市民打針，這種做法相當合理，然而基於對等防疫條件，當局既已要求港人出遊打針，也應對新加坡抵港旅客作出同一要求才對。

再者，不要求新加坡抵港者打疫苗的安排也與現行檢疫安排有矛盾。現時由新加坡抵港人士無論有否接種疫苗，均要強制檢疫14天加上七天自我監測。林鄭月娥表示過有意將已接種疫苗者的強制檢疫期減至七天，以體現疫苗接種能方便出行，但若日後她容許毋須打疫苗的旅客循旅遊氣泡抵港而又不用接受隔離，豈非屬於自我否定接種疫苗誘因？

林鄭月娥指，接種疫苗裹足不前，故向市民提供誘因。（梁鵬威攝）

兩地接種步伐縱不同 本港防疫界線要守住

值得補充的是，現時新加坡的疫苗接種對象較香港窄，這很可能是港府豁免對方旅客接種的一個原因。根據新加坡衛生部資料，當地安排疫苗接種主要仍然只有醫護和長者等優先群組，可以申請提早接種者則限於為醫療、人道、留學、就職等理由而急需出國者，另有官員表示45歲以下者最快得到6月初才容許預約接種。

正是由於新加坡的接種疫苗安排步伐與香港有差異，再加上疫苗從接種首針到建立足夠抗體前後需時一個多月，故此即使旅遊氣泡能在下月啟動，當地應該還會有很多年輕和家庭訪客未能夠趕及打針或產生抗體。如果旅遊氣泡要求有對雙方旅客同樣作出接種要求，恐怕到時只有少數新加坡人符合相關條件。

圖為2021年4月22日，新加坡西雅兀蘭外勞宿舍爆發新冠疫情，外勞送往隔離設施。（路透社）

儘管如此，防疫始終是香港的頭等要務，而接種疫苗可減低旅客啟程前後感染病毒再傳染他人的機會，是對兩地民眾負責之舉，所以香港一方必須堅守這條界線。兩地旅遊氣泡頂多循序漸進，先讓未符資格者沿用現行的隔離檢疫安排，直到大部分人完成接種疫苗後，旅遊氣泡自然也能普及應用。

港新兩地民眾固然熱切期待恢復外遊，無奈疫情畢竟多變難料，而氣泡去年底即已一度因為香港出現新一波疫情擱置，到今天新加坡疫情亦呈反彈跡象，據稱當地政府便是為此臨時取消上周四（22日）公布安排，反映兩地政府其實也有嘗試顧及疫情謹慎行事。既然現時氣泡細節仍未公布，港府若未要求加坡抵港者打疫苗，大可趁機補回相關條件，縱使那樣或令初期合資格參加者數量減少，也不代表港府能夠因此鬆手，相信新加坡政府和民眾亦會理解。