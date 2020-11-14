【新冠病毒】慎防旅遊氣泡爆破　外擋輸入內阻社區爆發

正當港府整裝待發與新加坡建立旅遊氣泡，本地新冠病毒疫情再次轉趨嚴峻。周四（12日）源頭不明個案高達六宗，當中包括「宅度假」市民和司機染疫，另有大學研究推斷近期本地疫情擴散源自輸入個案，一旦散落各區更難控制。當局必須加強入境檢疫規限，並在必要時收緊本地的社交限制，市民亦要自律提高防疫意識，既防本地再生疫情，亦防旅遊氣泡爆破。

香港與新加坡達成雙邊「航空旅遊氣泡」協議，港府目標本月中賣機票、月底可成行。（資料圖片）

施遊氣泡象徵實際意義均重要

旅遊氣泡即將在22日啟動，香港需要對之「呵護備至」。這不僅僅是滿足港人出遊願望和增加航空、旅遊業的生意，而是對外證明香港能夠嚴控疫情，尤其要在機場做足防疫確保港人不會輸出病例，好讓外來旅客回國能免受檢疫而安心在港觀光。假若港、星兩地旅遊安排順利，其他疫情穩定地區亦會樂於與港商談。

根據協議，當香港或新加坡最近七天的無關連本地個案平均超過每日五宗時，氣泡便會暫停兩周。萬一旅遊氣泡未開始便夭折或啟動不久便熔斷，兩地旅遊信心必然不進反退，外間更會認定香港疫情反覆無常，旅客將因擔憂訪港期間染疫延後甚至取消行程。屆時香港再去宣傳旅遊氣泡，效果亦只會是事倍功半。

疫情和旅遊氣泡均堪憂

星港兩地政府設「熔斷機制」，即一周平均超過每日5宗源頭不明個案，將暫停計劃安排（資料圖片）

氣泡進入倒數階段，偏偏近日香港疫情轉差令人憂慮。首先，周四香港就公布六宗源頭不明個案，創兩周新高。第二，近日確診個案不乏參與「宅渡假」者與公共交通工具的司機，他們活動時帶同病毒到各區。第三，香港大學研究推測上月中本地個案染自較早時的尼泊爾輸入個案，當中包括了一位抵港時已有病癥但獲豁免檢疫的尼泊爾駐港總領事館職員。第四，同期上呼吸道感染個案急升，兩病夾擊容易導致誤診。

相比之下，新加坡的疫情要較香港緩和得多，過去十四天當地僅錄得七宗本地個案且連續三天零確診，加上新加坡氣溫和濕度又較香港穩定，令病毒未來再度活躍的氣候因素少於香港。

香港輸入個案升勢尤其值得關注。自上月23日一周算起，每星期計輸入個案數字正不斷增加，到本月6至12日間更達56宗。雖然港府已要求15個國家的旅客入境前須持有核酸檢測陰性結果，但仍不乎現時全球疫情蔓延之勢，漏網之魚隨時出現。再者，來自高風險地區患者依然能從豁免名單中逃過檢疫，直接從機場進入本地社區而威脅市民。

以往從外地返港的港人可以居家檢疫，而食衞局日前要求所有中國以外地區人士集中在酒店裏強制檢疫，加上從高風險地區抵港的機組人員亦須檢測，從非高風險地區抵港的免檢疫人士若未提供陰性證明亦要留在機場等待測試結果。不過，長遠來說港府尚須納入更多感染個案上升的國家為高風險地區，採納醫學專家意見強制一切免檢疫人員在機場等候測試結果才可離開，以及延長屢次輸出患者國家的抵港航線禁飛期。

要圓旅遊夢 官民須同抗疫

新冠肺炎持續，梅窩爆發「Staycation群組」，造成多人染疫。（歐陽德浩攝）

如果未來數天的不明源頭或本地感染個案繼續增加，政府就要考慮重新收緊社交距離措施，並且盡快在高風險地區和群組間實行強制檢測。當然抑制疫情不能單靠政府行動，港人自身也要時刻警惕，遵守和配合政府的防疫措施，包括下載即將啟用的「安心出行」手機應用程式協助記錄行蹤等等。此外，市民享受「宅渡假」也不能過態，多人脫口罩共處一室無異於自製風險，更會危及酒店職員，是不顧後果的自私之舉。

喜愛旅遊可謂港人特質。在跟新加坡建立的旅遊氣泡之外，粵港澳免檢疫通關也是重啟港人旅遊夢的重要一步，但要成事就必須靠政府嚴加把關，決心阻止輸入新冠病毒患者，而市民也要盡其本份保持衛生和社交距離。萬一本港防疫再次失守，莫說外遊，就連港內旅遊與日常交流也肯定落空。