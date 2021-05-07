美國需要學懂與特朗普溝通

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-07 06:30

Facebook監督委員會周三（5月5日）表示，維持封鎖美國前總統特朗普的帳號，但認為不應該無限期封殺，要求公司檢討決定。

一國——而且是民主大國美國——領導人被社交媒體封殺帳號，本來已相當荒唐。但事件主角乃有「狂人」之稱的特朗普，又好像變得可以理解。1月初其支持者衝擊美國國會，事件性質嚴重，甚至有叛變的成份，時任總統特朗普因被指煽動暴力而被facebook無限期封殺帳戶。

自由派的不寬容？

白宮易帥已過百天，此際facebook監督委員會指出，公司內容政策中根本沒有「無限期」封鎖的規定，正常懲罰包括移除違禁內容、設定有限期的封鎖或永久禁用頁面和帳戶。當初懲罰特朗普帳戶時沒有按照清楚、已公布的程序，但委員會認為國會衝擊後封閉其帳戶的做法合理。監督委員會聯席主席、前丹麥首相托寧施密特（Helle Thorning-Schmidt）表示，不應允許公眾人物通過帖子來煽動暴力或製造傷害。

煽動暴力誠然不對，但在高舉自由主義的美國，向來以「我雖不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」，如今社交媒體能將政治人物禁言，自然也會被部份人視為偏頻及雙重標準。而且事實上，facebook也不可能徹底將特朗普禁言，因為特朗普仍然可以透過其他方法表達意見。其近日個人網站架設了一個類似社交平台的子頁，在其上留言、張貼圖片和片段。雖則較似單向通訊，但這亦顯示了一個重點：在特朗普不犯法之下，他的聲音仍然會在社會上表達。所以接下來的問題就是，美國自由派如何與這把聲音共存，甚至與之溝通。

香港亦然 世界亦然

過去一年來，美國便刮起「取消文化」（Cancel culture）之風潮，twitter甚至被嘲已成為「報社最高編輯」，以示自由派對異見不寬容。但事實是，右翼的聲音根本不會因此而被取消，這只會造成左翼與右翼之間斷裂，各自在同溫層裏助大自己的聲音。從社會心理學的研究中可知，人在同溫層人更加會堅定信念，社會兩極化自此形成。因此美國若想真正告別極右勢力，要做的是學懂與右翼溝通，以此作為收窄分歧的起點。

而如此道理不只適用於美國，可放諸於包括香港在內的各個撕裂社會，甚至在國際舞台上亦然。一味的對抗無助化解分歧，甚至會令成見日深。唯有承認社會多元的價值取向，透過對話了解彼此異同，尋找政治哲學上所謂之重疊共識（Overlapping consensus），也就是在各自保持其價值觀念體系下，就共存的基本秩序和原則形成共識。