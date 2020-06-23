寬心待人　勿迷失於同溫層之中

上周五（19日），有被視為建制派媒體的記者在立法會大樓內追訪公民黨立法會議員陳淑莊是否會申請政府發放的1萬元，期間懷疑因被記者不斷追問加上詢問其姓名不果，陳淑莊主動伸手拉扯及翻看記者掛於頸上的記者證。事後記者指陳淑莊拉扯太大力，認為其行為粗暴，有妨礙新聞自由之嫌。

拉扯記者證檢查的行為並不能稱之為文明。即便不關乎新聞工作，主動拉扯他人身上的物品作檢查都是非常冒犯的行為。陳淑莊事後發新聞稿對拉扯事件道歉，顯然是思考過後明白這個道理。相信陳淑莊並非是想干預新聞自由，也非有心為之，但她下意識地作出拉扯記者證件的冒犯行為，至少也反映了她當下未能克己自律。

一時間表現失禮，無疑跟社會嚴重撕裂有關。不少人習慣活在政治同溫層中，將不認同自己的人「仇敵化」或是「妖魔化」，嚴重者甚至出現對方「該死」的負面想法。再加上所謂「不割席」文化將批評自己人、自我檢討的聲音視為「內鬼」，漸漸形成了「待己以寬，律人以嚴」的情況，甚至乎忘記待人處事應該有同一標準的道理。拉扯記者證一事如果發生於警察身上，可能馬上便被訴以警暴等標籤。陳淑莊一事雖非什麼大事，但亦提醒我們緊記不要「有口話人無口話自己」的顯淺道理。