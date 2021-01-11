特朗普Parler另起爐灶　網絡同溫層愈積愈厚

美國總統特朗普支持者闖入國會後，在Twitter、Facebook等多個社交平台以存在煽動暴力風險為由，相繼封鎖特朗普及其支持者的賬戶，特朗普及其支持者隨後轉投Parler、Gab、MeWe等新的社交平台，引發了網絡社交平台的用戶大遷徙。

大批特朗普支持者連日「轉場」，社交平台Gab在Twitter封鎖特朗普後每小時平均新增達1萬個賬戶，整體流量增長約四成，周六（9日）單日新帳戶登記更逾50萬。而因為特朗普移民潮登上應用程式下載第一名的Parler則慘遭封殺，被Google、蘋果等應用商店下架。

不少人認為這是在扼殺保守派、基督徒的言論空間，將此喻為針對右派的「數碼大屠殺」。共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）則批評，這是科網巨企為了討好左翼之舉。支持封殺者則認為特朗普言論確有煽動暴力之嫌，符合大多數社交平台反對仇恨、暴力的審核原則。應用商店因審核一個帳戶的爭議而封殺應用程序，也被質疑是否合理。這些爭議正體現了網絡審核制度存在漏洞的情況下，網絡同溫層愈演愈烈，由信息對立上升到社交平台之爭。

Parler平台界面

平台選擇仿如立場表達

表面上看，目前各個網絡平台都有機制，審查政治敏感、血腥、暴力、仇恨、不實等言論，但何為「政治敏感」或「仇恨」言論，顯然沒有統一標準。被Twitter封殺的內容，在Parler可能安然無恙，甚至大受右翼網民歡迎。某些用戶因此在其他平台尋找言論空間，比如此次的特朗普帳戶，又或一些在微博上被永久封號的帳戶。而用戶亦會根據網絡平台的前述行為，即註銷什麼帳戶、刪除什麼貼文來判斷該平台審核制度的標準與立場，進而選擇平台，也促成了相同立場的用戶傾向於在同一平台聚集的結果。

從過去的「信息同溫層」到如今的「社交平台同溫層」，立場的對立和分野愈演愈烈，也成為虛擬世界對立的新趨勢。不只此次的特朗普移民事件，比如2019年香港社會嚴重撕裂時，便有警察、建制派支持者等較為親政府用戶紛紛註冊微博網絡帳號，與立場價值觀更為相近的內地網民活躍活動。而另一方面，微博因為封殺不少涉及內地敏感議題的言論與用戶，而讓Twitter被喻為內地支持民主人士的「難民營」。從在同一個社交平台上，不同立場的用戶主動關注或被算法推送同溫層的信息，到近來相同立場的用戶傾向於在同一個社交網絡平台聚集而排斥被視為立場相左的社交平台，網絡發展帶來的多樣化選擇並沒有加深我們的交流與共融，反倒幫助不同意見者各覓平台，興建更牢固的意識形態堡壘。

Gab創辦人兼行政總裁托巴 （Youtube）

網絡是牆還是窗？

如今的網路，讓我們多了聯繫，也多了選擇。我們可以透過聯繫的便利打破時間與空間的限制加強交流，但我們同時也可以在多個選擇中建立無論國籍、種族、性別的新的意識形態的對立堡壘。讓我們在虛擬世界的區隔或許比現實社會來得更為遙遠。如何破解網絡同溫層？一方面，一個更加透明、持平的審核制度，或許可以避免用戶揣測平台審核的個人立場，盡可能地避免平台淪為某一意識形態主場的形象。這不僅有利於平台自身擴展用戶，亦有利於打破平台同溫層的形成。而只有當一個平台足夠多元，我們才能進一步去談修改算法、打破信息的同溫層，而這不僅需要技術上的改良，更需要人文的反思與支撐。

當然，想要打破網絡同溫層，除了網絡社交平台在算法和審核上的改良，更需要網絡衝浪者們有意識地對擁抱多元觀點的表達。否則不同立場者在各自的同溫層內不斷加強自己的理據，不斷積累情緒，只會讓世界走向撕裂而非共融。同時，沉浸在同質化表達、觀點，如何帶來思想的激盪，提供真理愈辯愈明的空間？需要認清的是，多元討論的空間或需會讓我們的觀點受到攻擊時產生一定的不舒服感，但多元討論帶來的思考比盲目尋求認同的心理舒適更重要。網絡科技的發展正是為了打破時空的限制，用光纖為我們打開一扇窗，讓我們看到更廣闊的世界，而不是讓我們以此建立一道牆，自說自話，彼此攻擊。