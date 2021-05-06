讓胡志偉保釋奔喪的政治智慧

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-06 21:50

正還押的民主黨前主席胡志偉申請外出奔父喪，懲教署以保障安全為由拒批，僅建議安排視像方式參加喪禮。這個決定毫不意外地引起社會關注，原因無他，就是因為不論當局批准與否，這都不會是純然的行政決定。

懲教署表示根據《監獄規則》第17條，要考慮在囚人士的所犯罪行、保安風險、押解路線、地點安全等各項保安因素，並指出胡志偉父親喪禮的日期、時間及地點較早時被社交媒體廣泛報道，網上亦有人士號召喪禮當日到場支持。署方表示「經保安評估後，為保障懲教人員、在囚人士及公眾人士的安全」，決定不批准其保釋申請。

政治高於行政 保安不難配合

從性質而言，若批准胡志偉保釋奔喪，將難免被視為一個政治決定。但難道不批准保釋，本身就不是一個政治決定嗎？這不僅在於胡志偉作為民主黨前主席，其身份本身便具政治性質，更因為保安風險的管理本來也就在署方的控制範圍之內。若然政府同意讓胡志偉保釋奔喪，行政措施自然足以配合需要，確保其在保安充份的情況下、在有限的時間內赴靈堂送別先父。

上月初得悉父親病危的胡志偉，因涉嫌煽惑他人參與遊行及初選案而一直還押。涉嫌顛覆國家政權的罪名誠然不輕，但他也只是涉嫌而非被定罪，過往亦未曾涉及暴力衝擊。事實上，民主黨以往更曾長時間被視為溫和泛民。讓這樣的一名政治人物保釋奔喪，本來就是一個大政治。這個大政治就是隨着《港區國安法》落實及選舉修例，香港的鬥爭時期已經要過去，正在進入一個新階段。在這階段的唯一議題就是改革，如何凝聚社會力量，也就是政治智慧的考驗所在。激進港獨勢力已被打擊及排除在外，香港的政治寬容度就應容得下所有的溫和聲音，不論光譜左右。

在這時候，大政治應該蓋過小政治，更遑論一些根本不難配合的行政因素。讓胡志偉保釋奔喪非能不能之決定，而是為不為也。