反特朗普領袖被革黨職　共和黨面臨終極抉擇

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-14 06:30

自特朗普於去年美國總統大選中落敗後，共和黨內亂持續不止。國會內反特朗普派系的旗手利茲切尼（Liz Cheney）於周三（12日）便被共和黨眾議院黨團罷免其眾議院共和黨會議主席一職，將之從黨內眾院的第三把交椅拉下馬來。切尼的罷免顯示縱然特朗普在落台後被主流媒體封殺，仍牢牢掌握住共和黨的基層黨員。事後便有過百名共和黨前官員及議員等聯署，揚言一旦共和黨不與特朗普割席便會另組新黨。在此共和黨內撐特及反特兩大派系互相拉鋸之時，究竟又如何重拾拜登時代的美國人信心？

利茲切尼身為前副總統迪克切尼之長女，又在小布殊年代擔任國務院的數個職位，代表着前特朗普時代的共和黨精英。2016年特朗普在黨內初選崛起，並以摧枯拉朽之勢橫掃包括小布殊胞弟傑布布殊在內的一眾黨內建制派對手，成功得到總統提名並在總選中撃敗克林頓夫人希拉里，為華盛頓統治階層的世家大族造成巨大震撼。其父親時代的舊部更於去年大選期間成立「林肯計劃」，於各地大灑金錢賣廣告力阻特朗普連任。不過在眾議院期間，利茲切尼支持特朗普的投票紀錄卻有92.9%之高，一直為其忠實支持者。

直至本年初示威者闖入國會山一役，切尼終於與特朗普割席，並在彈劾案中倒戈相向投贊成票，自此成為特朗普及其支持者的眼中釘。而切尼未有如參議院領袖麥康奈爾很快便重歸特朗普麾下，亦未有聽從眾議院領袖麥卡錫勸告息事寧人，反而繼續炮轟特朗普，也最終招來黨內親特派發動罷免。雖然切尼不畏親特派報復的舉動廣受民主黨人激讚，不過外界對於切尼不斷高調反特仍有不同解讀。有人揣測其是否準備來屆參選總統，亦有人指其是否為其卸任後當有線新聞的評論人事業鋪路，而切尼本人亦承認不排除參選。

美國共和黨眾議院利茲切尼（Liz Cheney）5月12日遭黨友中止眾議院第三號人物職務，她之後揚言會繼續阻止前總統特朗普（Donald Trump）再次角逐總統寶座。（AP）

回應訴求方可重拾支持

不過按現時共和黨的基本盤，像切尼此般小布殊時代的舊共和黨人，要得到黨內提名恐怕極為困難。儘管最近民調顯示，共和黨選民對特朗普的支持度有所下滑，2019年以來首次選民對共和黨的支持度比特朗普為高，但目前為止黨內仍然無人可以挑戰其於黨內的領導地位。不過在特朗普及共和黨在選舉舞弊論及國會山一役後元氣大傷，甚至在同月的國會次輪選舉中失去紅州喬治亞州兩個參議院席位，現時有出現黨內鬩牆的事件，亦令共和黨於來屆中期選舉的選情大為看淡，共和黨亦難以於短時間內完全「去特朗普化」。

而切尼一派的舊共和黨人，除了減稅方案等小布殊時代的新自由主義政策外，根本提出不了任何能夠回應今日美國人對於種族及經濟不平等的具體方法。特朗普過去雖提出的反新自由主義，高舉經濟民族主義，反對政治正確的大旗，然而最終取切尼代之，成為新任眾議院共和黨會議主席的卻是反對撤兵阿富汗、支持同姓婚姻及墮貽的史蒂芬尼（Elise Stefanik）。其之所以被提拔僅因為其於選舉舞弊論及國會山一役中極力支持特朗普。此再次證明共和黨內的鬥爭，並非因其政策立場的不同而只因對特朗普本人的忠誠與否。

史蒂芬尼為新保守主義鷹派人物，曾支持維持阿富汗高達一萬名駐軍的法案，又曾反對特朗普政府與塔利班談判。而前國務卿希拉里最近亦接受傳媒訪問，公開批評拜登從阿富汗全面撤軍的決定。不過曾為特朗普競選承諾，最終因眾多壓力無法兌現，現今卻由拜登力排眾議而終於達成，加上其上任以來拋出多項大型投資計劃，亦顯示出拜登政府銳意在內政外交上進行大改革。在此情形下不論是反特朗普的舊統治精英世家，抑或是訴諸陰謀論及個人崇拜的親特派，皆要切實提出回應美國人訴求的方案，方可重拾選民支持。