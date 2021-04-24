牽涉兩黨利益考量　華盛頓建州難實現

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-24 07:00

美國將出現第51個州？民主黨控制的眾議院周四（22日）以216票贊成、208票反對，通過將首都華盛頓特區升格為美國第51個州的法案，為年內第二次將首都建州的法案。在共和黨全數反對下，該法案幾乎無可能在兩黨皆控制一半議席的參議院通過，不過法案仍引起國內激烈討論。而圍繞華盛頓建州一事之爭議，除了有其歷史的背景和因素，亦少不免有兩黨各自的盤算及利益考量，使得其建州運動成為美國政壇上長久不休的議題。

1776年北美殖民十三州起兵反英，並且聚首於費城獨立廳頒佈《獨立宣言》，自此費城一直為邦聯議會的所在地。1783年革命軍人兵變包圍獨立廳，要求議會償還戰爭期間的軍餉。邦聯議會要求費城所在的賓夕法尼亞州政府出兵平亂，然而賓州民兵因支持革命軍拒不受命。自此開國先賢便意識到一個不屬於任何州支配、由國會控制的首都地帶有其意義。其後麥迪遜撰寫《美國憲法》，第一條便列明，國會有權在合眾國政府所在的地區內享有獨立的立法權。

美國革命是1765年到1783年期間，北美十三殖民地脫離大英帝國獨立建美利堅合眾國的革命運動。（Scene at the Signing of the Constitution of the United States, 1940, Howard Chandler Christy, oil on canvas）

重用無代表不納稅口號

美國國會於1790年於馬里蘭州波多馬克河上建都華盛頓，並成立不隸屬於任何州的哥倫比亞特區，自此便已出現首都居民在國會應有其代表的聲音。縱使美國國會於1961年通過憲法第23條修正案，賦予哥倫比亞特區三張總統選舉人票，當地要求有國會代表之聲仍不絕於耳。其亦以獨立戰爭時期「無代表不納稅」（No taxation without representation）的革命口號，稱既然其如當初殖民地納稅者在英國國會中並無代表一樣，政府亦無權在其頭上加徵任何賦稅。

哥倫比亞特區政府於2000年開始在車牌號碼上加上「無代表不納稅」的口號，而總統克林頓亦在其官方座駕車牌上加上其口號。不過當小布殊入主白宮後便迅即將之移除，直至奧巴馬上任後又重新加上。特朗普上任後雖未有移除車牌上的口號，卻在受訪時曾指不會讓華盛頓建州，建州一事漸次成為兩黨對立議題。加之有華盛頓居民不滿特區以殖民者哥倫布命名，提出建州後應改名道格拉斯邦（Douglass Commonwealth）以紀念一代黑人廢奴領袖，縮寫仍為DC。

黨派政客利益主導爭議

正反雙方政客表面上雖是圍繞開國先賢的立國理念爭論，但事實上卻牽涉不少目前黨派各自的利益。以目前華盛頓的70萬餘人口，其一旦建州將有一名眾議院代表，而在參議院亦將如其餘五十州般有兩名代表，結果勢必影響參議院的兩黨權力平衡。由於華盛頓為民主黨票倉，去年大選更以壓倒性九成二選票倒向拜登，其一眾兩參的國會代表亦極可能落入民主黨手中，如此便可解釋為何當地人縱然有2016年公投八成多人支持建州的民意，共和黨中仍無一人支持首都建州。

圖為4月21日美國眾議院表決華盛頓是否成為第51個州份投票前，議長佩洛西（Nancy Pelosi）在國會山莊出席記者會。（AP）

類似情況亦出現於美國的海外屬地波多黎各。波多黎各自1898年美西戰爭後於《巴黎條約》中割讓予美國，並於1952年自行頒佈憲法成為自治邦，其究竟脫美獨立抑或入美建州，長年以來一直為當地懸而不決的議題。波多黎各曾多次舉行全民公投擬定其主權前途，而近年建州的支持求亦逐漸超越維持現狀。最近一次的無約束力公投中，建州派亦以五成多票數僅僅壓過獨立派。不過由於建州權為國會所有，而共和黨對波多黎各建州一事亦未感太大興趣。

不論是華盛頓抑或波多黎各，要成為美國第51個州之路似乎依然長路漫漫。在正反雙方的論爭之中，不論是首都獨立論邦抑或「無代表不納稅」論孰優孰劣，我們皆可從雙方的論據中追溯二百多年前革命期間，美國開國先賢的立國精神及背後的政治理念。而在今日兩黨利益重重交集之下，華盛頓及波多黎各人民的前途，難免亦要受到國會山莊上廟堂內利益集團的掣肘，但對於建州或獨立議題上自由開放的討論甚至公投表態，亦算得上難能可貴。