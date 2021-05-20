難民湧西班牙北非領地　實為摩洛哥的外交報復？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-20 17:10

西班牙位於北非大陸的海外自沿城市休達（Cueta）近日的偷渡客問題，迅即引發了一場外交漩渦。自周一（17日）起，與休達接壤的摩洛哥連日來突然出現逾8,000名難民越境，破了偷渡入境西班牙最高紀錄的250%。對此西班牙政府大為惱火，直斥摩洛哥邊境不作為，甚至有意鼓勵難民越境，甚至有媒體目撃還有摩洛哥警察主動幫助難民穿過邊境鐵絲網。摩洛哥外交部則未有正面回應，僅指出賣盟邦者必付上代價，暗示其行動是為了報復早前馬德里接收西撒哈拉分離主義組織波利薩里奧陣線領袖加利（Brahim Gali）。而馬德里亦急向歐盟求援，因此歐盟亦發出措詞強硬的聲明，指休達不僅是西班牙的邊境，更是歐盟所有成員國的邊境，警告摩方見好就收。

休達地處非洲西北角，自古典時代已成為迦太基地中海商業網絡的重要商港。其座落於直布羅陀海峽東南端，手扼地中海通往大西洋的咽喉，與西班牙本土僅一海之隔，早自1415年起已經為歐洲人所控制。及後摩洛哥於1956年獨立，休達便與麥里亞（Melilla）同為西班牙於北非大陸剩下的兩個領地。與英殖時代的香港相似，休達三面環海並為摩洛哥包圍，由於其自由港的身份，一直為摩洛哥對外出入口貿易的重要窗口之一。不過由於去年初新冠疫情爆發，摩洛哥對休達封關近15個月之久，令當地貿易中斷之餘摩洛哥的經濟亦大幅衰退，失業率更因而急升。今年2月以來，摩洛哥便爆發多場工人運動要求盡快通關，不過拉巴特依然未有對邊境的偷渡問題鬆手。

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西班牙接收分離組織領袖

不過此情況卻於4月下旬逆轉。據摩洛哥媒體報道，馬德里秘密接收感染新冠病毒的西撒哈拉分離主義組織波利薩里奧陣線領袖加利，令拉巴特大為反彈。現年71歲的加利，早於1970年代起便起兵尋求西撒哈拉獨立，並與同宣稱擁有西撒哈拉主權的茅利塔尼亞混戰，三方交戰至1991年方在聯合國調停下停火。不過直至去年12月雙方卻因邊境幹道的控制權，再次爆發軍事衝突。而美國總統特朗普在卸任前為促成摩洛哥與以色列建交，宣佈承認摩洛哥對西撒哈拉的主權，亦令拉巴特更加有恃無恐進撃西撒哈拉。而早前加利染疫後，透過一直友好的阿爾及利亞政府輾轉入境西班牙就醫，便被拉巴特視為不友善行為。故此休達邊境忽而中門大開，明顯為外交舉動。

事實上雖然摩洛哥獨立以來一直宣稱擁有西撒哈拉主權，不過1975年西班牙撤出西撒哈拉前，波利薩里奧陣線便早已成軍先後抗撃西班牙、摩洛哥、茅利塔尼亞軍隊，更在阿爾及利亞支持下於1976年成立撒拉威阿拉伯民主共和國。雖然其政府並未受國際社會廣泛承認，聯合國仍認同波利薩里奧陣線為撒拉威人的合法代表，並承認撒拉威人有自決獨立的權利。儘管西班牙此次枉作好人接收了加利而觸怒摩洛哥，不過其本身亦有人道理由及外交壓力。而且西班牙及歐盟亦早已與摩洛哥在難民問題上有協議，拉巴特更收取歐方大量的反偷渡安置補助預算，如此單方面撕毀協議，並以難民作為武器，毋怪會釀成外交風波，亦一再反映難民在大國博弈下慘成籌碼的悲哀。