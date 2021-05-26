請張建宗別再埋首寫網誌

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-26 10:07

政務司司長張建宗本周日（23日）又發表了一篇題為《改善醫療 刻不容緩 病人為本》的網誌，內容大致還是重覆同僚在其他場合已經說過的東西，而將最新這篇計算在內的話，他從上任至今合計已經撰寫227篇網誌。若果他是一介普通平民「博客」，這種堅持也許值得欣賞，不過放在應該帶頭管治香港的主要官員身上時，此舉明顯就只屬於不務正業。

張建宗於網誌撰文，提到政府近日積極向各界解說修改選舉制度。（張建宗網誌圖片）

張建宗早於1972年加入政府，政務司司長是他為官近50年來最高的職位，負責統籌九個政策局和兩個部門。理論上他應該善用其經驗和人脈，盡力協助特首解決各項香港社會問題，可是月薪逾37萬元的他，過去一年多除了寫網誌交代政府行動就少有現身人前，至今只在政府新聞網搜尋到不到20次關於抗疫的記者會或記者採訪，相較去年同期政府舉行的逾300場可謂少得可憐。

協調抗疫工作混亂不堪

誠然，外界不宜單憑其曝光次數少就認為張建宗沒有做事，像是他從去年初起就領導「應變行動工作小組」統籌各相關部門抗疫工作。只是觀乎本月初竹篙灣執行隔離檢疫安排，多個政府部門「倒瀉蘿蟹」令得市民折騰，實難證明工作小組有效發揮效能，而背後帶領官員統籌和應對突發事件的張建宗自然責無旁貸。

而在本月6日張建宗代表政府回應立法會《把握契機，改善施政》議案時，他重申「本屆政府十分重視各政策局和部門之間的溝通和協調」，更以抗疫工作為例指出現行的「跨部門、跨局協作」運作良好，但事實上在此前後正是檢疫隔離安排亂象叢生之時，連行政長官林鄭月娥也罕有為此事致歉，很難相信當時身為主要官員之首的張建宗有何底氣說這一番話。

政務司司長張建宗發表網誌，批評有人抺黑中央支援抗疫工作。（資料圖片）

多項政績表現難言滿意

抗疫之外，張建宗的政績亦是乏善足陳。他擔任扶貧、青年、兒童、少數族裔等高層次委員會主席，亦統籌關乎香港未來的人力資源和扶貧範疇。可惜的是，該等委員會並未能展示多少成果，港人至今還是看不到政府有何具體政策應對本地居高不下的貧窮人口，甚至還把解決青年上流和失業問題「外判」給大灣區其他城市。

又比如在政制發展方面，改善行政立法關係本來便是政務司司長的職責之一。近兩年立法會審理議案處處受阻，部分原因固然是抗爭派議員肆意以癱瘓議會累積政治本錢，但張建宗一直未能及時化解亂局，最後要由中央出手改變選舉制度才能結束混亂。中央不得不高調整頓立法會，無疑徹底暴露張建宗的庸碌。

權責變化並非消失藉口

坊間曾有意見認為任何人坐上政務司司長之位都難保證必有一番作為，畢竟司長管轄範疇多寡與發揮空間的大小，很大程度視乎現任行政長官安排如何。林鄭月娥不時親率一眾官員召開抗疫記者會或進行其他工作，加上她以前又取消了讓政務司司長兼任西九文化區管理局主席、效率促進組隔級主管等位置的安排，反映張建宗作為司長或多或少較其前任者受到更大制約。

儘管如此，政務司司長權責的變化依然不能作為張建宗「退居幕後」的借口。舉例來說，《基本法》第53條便規定了「行政長官短期不能履行職務時，由政務司長、財政司長、律政司長依次臨時代理其職務」，而張建宗過去一年多便八度署理行政長官職務共21天，接近於普通人一個月的工作天數。試問哪個社會能接受其政府首長有一個月時間避世不見人？

總而言之，張建宗擔任政務司司長已四年多，期間港府政制民生工作成果潰散不堪，其人必須立刻帶領團隊問責。當然問責形式並不一定要是下台，但他們一定要痛定思痛、反省過往決策錯誤，尤其要打破部門之間各自為政和因循苟且的官僚作風，務必達致政策上行下效，真正擔起統籌和督導的角色，帶領香港走出困境，而非只懂得在周末撰寫網誌。