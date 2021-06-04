AMC股價暴升再收割 投機背後是貧富差距

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-04 19:00

近日「wallstreetbets」熱門概念股再被炒起，使得美國連鎖電影院線AMC股價急升，從上周一（5月24日）每股12.27美元增至周三收市時的62.55美元，兩星期內已錄得四倍升幅，然而AMC周四（6月3日）又宣布計劃再配售最多1150萬股以降低債務和作未來收購用途，此一消息拖累股價周四早段腰斬近40%，最終以51.34美元收市。

因疫情而被迫停業的連鎖院線AMC股票，成為了網民熱烈追捧對象。（Getty）

散戶淪為股市夾心

早在AMC被炒起之前，GameStop、Blackberry、Sundial等「WSB股」便先後在網絡論壇Reddit上受到吹捧，散戶齊起買入熱門沽空股，致力狙擊在疫情之下前景黯淡且遭大量機構沽空的企業股分。這些炒賣無疑沒有考慮企業的基本面，單純是想透過推高股價迫使沽空機構買貨補倉。根據研究機構S3 Partners估計，在AMC爆升同時，沽空投資者一周內便已合計損失12.3億美元（折合約94.9億港元），而這些龐大巨款正是推升AMC股價的重要動力。

不過在AMC一事上，我們更要看見散戶其實在市場上遭到左右夾擊。當持股企業的前景暗淡，它們首先可能遭到沽空機構狙擊，令其資產加快縮水；但到散戶成功反攻沽空機構，企業股東又可藉高股價再行配股，從而利用散戶資金自肥。除了AＭC之外，早前的GME在攻頂回落後進行配股集資亦係如此。對於涉事企業來說，這固然會是一次浴火重生的機會，但對於散戶而言他們卻可能血本無歸。

散戶齊起買入熱門沽空股，致力狙擊在疫情之下前景黯淡且遭大量機構沽空的企業股分。（資料圖片／中新社）

投機皆因投資慢？

在這股投機熱潮中，部分股民可謂已將股票炒賣視為擺脫貧窮的「投胎券」。例如Reddit上面便盛行「YOLO」說法，認為一生只能活一次，他們一心寄望投資這些波動巨大的「WSB」概念股後能一夜致富，不必再每日上班勞碌度日。這種想法，或多或少源於散戶與大戶的資本規模差距逐步擴大所致。畢竟一般散戶若果只用常規投資方法，就算資產可以進取估計每年增長10%至15%，他們也依然無法追上大戶生活，更難言爭取到財務自由。

經歷新冠肺炎疫情以後，各地貧富差距更進一步擴大。美國聯儲會統計2020年上半年的美國財富水平，顯示不同種族、年齡和階級之間貧富懸殊擴大，社會大部分資本都在富人手上——前1%的富人淨資產總額達34.2萬億美元，而最貧困的50%（約有1.65億人）總計仍只有2.08萬億美元。同樣情況亦發生在香港，本地堅尼系數截至2016年最新數字已達0.539，意味着大部分的社會所得集中在少數人手上。不屬於這群少數人的散戶，很易萌生鋌而走險念頭，奢望透過放手一博賺取暴利。

社會上漫延的投機風氣不止源於股票市場操作，它背後還有是貧富差距擴大、生產所得分配失衡的問題。面對這種情況，政府勿須在資源分配上將社會共同生產成果合比例地分配到每個有份付出的人們手上。當一個努力工作的社會基層透過穩定投資也無法追上大戶的財富增值，甚至要以「全有或全無」的投機態度在股市上賭博脫貧，實在已經可謂一種社會病態，值得各地政府反思。