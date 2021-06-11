政府鼓勵青年打針　何以未能提供背景數據？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-11 18:30

本周四（10日），政府批准12至15歲青少年接種復必泰新冠疫苗，並稱如果學校接種率達七至八成，下個學年就有條件恢復全日授課。然而針對社會圍繞注射疫苗產生的疑慮，政府有責任盡力向人們解說，尤其是盡早公布沒打針青少年患心肌炎等疾病的背景發生率，既方便日後與接種者比較和監察，亦有助釐清針後嚴重疾病未必跟疫苗有關。政府早於5月中已有意放寛接種年齡，但到現在食衞局仍未完成蒐製背景發生率數據，以致未能於周四一併公布，顯然落後形勢、錯失解說良機。

雖說青少年的感染風險和一旦染疫後的死亡率較其他組群低，病情一般來說較輕，但校園畢竟是人口密集的場所，病毒始終容易傳播，而變種病毒又繼續肆虐各地，在本地疫苗量相對充裕的前提下，青年人接種定然有助社會更快達致群體免疫。況且生產復必泰的輝瑞藥廠已指出疫苗對青少年安全有效，證據亦經本地醫學專家審查確認，家長、老師和青年應可放下疫苗疑慮。

政府宣布，6月10日起12歲或以上青少年可預約打針，最快可於6月14日起接種疫苗。(余俊亮攝)

政府須解青年家長打針憂慮

當然必須承認的是，也有其他地區對疫苗在青少年身上的副作用未作定論。譬如以色利曾發現青少年在接種復必泰疫苗後收到心肌炎病例報告，而以色利衞生部和藥廠就疫苗和病症之間有否關係未有共識。因此在這種情況下，當局的資料搜集和解說工夫才顯得格外重要。

既然公眾關心青少年打疫苗的副作用，政府按理應預先準備好其他國家曾打針和沒有打針的青少年包括心肌炎等嚴重疾病發生率，以及詳加解釋最受關注的心肌炎病徵和應對患病安排。若然打針青少年的患病比率不高於背景發生率，甚至能夠細分打針和沒打針群組的健康情況，排除「打針得出副作用較小是因為本身較健康」的選擇偏差因素，外界將可大大減少接種疑慮。

新冠疫苗開打，市民關注疫苗副作用。（資料圖片）

食衞局、醫管局錯失解說良機

怎料食衞局在周四的記者會仍未能公布相關數據，且無訂下公布時間，只稱已邀請醫管局預早收集數字。再者，政府亦沒有利用公開場合教育公眾如何辨識心肌炎、判斷嚴重程度和應對措施，要靠醫學專家在翌日補充說明，例如留意有否心口痛，避免在打針一星期內舉辦陸運會等。為何政府和醫管局工作會如此緩慢，而且官員在推出新措施時仍未能針對公眾擔憂？

也許政府官員認為，全面復課、放寛社交限制、以至有望出外旅行，足以驅使青少年接種疫苗，但在民間層面，基於現時疫情放緩，民眾未感受打針迫切，加上青少年和家長對疫苗不掌握副作用，而坊間的打針獎賞未必全部惠及青少年，有機會減低他們打針的動力。現時政府以到校接種或專車接送方便師生家長集體接種，若能配合官員和醫學專家釋除打針疑難，相信令更多青少年響應。