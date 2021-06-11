學生針後或罕現輕微心肌炎　劉宇隆：休息數天　一周內不辦陸運會

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-11 10:28

政府批准復必泰疫苗接種年齡降至12歲，政府公布，為鼓勵更多師生及家長打針，將提供三個接種途徑，12歲至15歲青少年今日（11日）起可預約打針。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆於港台節目《千禧年代》上指，青少年接種第二針復必泰疫苗後，可能出現罕見及輕微心肌炎，一般於打針後4天內出現。他建議學生在接種數天後要留意有沒有心口痛情況出現，並指校方應給予學生2至3天假期休息，避免在打針一星期內舉辦陸運會等。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為科興可申請降低可接種年齡。（資料圖片）

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，目前發現青少年於接種第二針復必泰疫苗後，或會出現罕見及輕微心肌炎，一般在接種第二劑疫苗的4天內出現，而約於5000至6000人會出現1宗。

他建議學校應提供2至3天假期予接種疫苗的學生休息，並避免在接種疫苗的一星期內舉辦陸運會等活動。他又提醒，如果學生於打針後出現心口痛或心跳加速情況，需要向醫生求診。

他指正進行調查了解青少年接種疫苗的意向，現時有27間學校參與，約有800至1000人回覆，當中3成半人表示有意接種。他指，有兒童及青少年染疫後可能出現併發症，或有嚴重情況，因此認同要加強解說。

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