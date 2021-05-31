打針送樓大抽獎是喜是悲

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-31 13:16

地產商推出打針送樓大抽獎，全城一片熱鬧。上周五（28日）公布前一天，科興及復必泰疫苗的預約打針數字分別為6,600人及13,600人，消息公布當天為10,500人和15,100人，翌日復必泰預約數字更增至17,700人。一些人解讀認為送樓大抽獎谷針湊效。

送樓大抽獎對谷針的作用，是一個統計學的問題。一些人即使因此增加了意欲打針，也未必在數天內盡快預約，因此一兩天的數字未必能反映打針送樓的影響力。再者，近來幾間大學要求師生打針，大企業提供打針假等，同樣可能有谷針之效，難以全歸因於送樓大抽獎。

百萬分一 抽個希望

另一個同樣是統計學的問題是，打針抽中樓的機率即使高於六合彩中頭獎，但仍然微乎其微。若然在抽獎截數前打針的市民多達200萬甚至300萬人，相信沒誰會期望自己能如此走運，成為那百萬份一的幸運兒。某程度上，這就好像買六合彩只是「買個希望」般。

但即使如此，打針送樓還是如此吸引，在社會引起一片熱鬧，絕大部份人對此都拍手歡迎，正反映了香港的社會現實：市民對置業望門興嘆，連希望也沒有。發展商送出的單位價值1,080萬，對於多少人而言是遙不可及的東西？若以購此單位，首期開支逾500萬，以3.3萬元的家庭入息中位數計算，要左支右絀地儲蓄多少年？

樓價續攀 逼近高位

雖謂疫情之下市道疲弱，但差餉物業估價署近日公布的4月份私人住宅售價指數，在今年首四個月累計升約2.87%，與2019年創下的歷史高位只相差1.5%。美聯樓價指數今年已累升4.5%，中原城市領先指數距離高位3%。所有數據都顯示，在低息、房屋供應持續不足等因素之下，香港樓價完全脫離市民的正常購買力，非常人能負擔。

事實上，谷針的誘因本來就反映了社會所缺、民眾所求的是什麼。就好像香港人渴望旅行已久，送機票才顯得份外吸引。美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）宣布，將向接種疫苗的青少年送出公立大學的四年全額獎學金和食宿費用，不也是反映了總數逾萬億美元的學債對美國一般家庭之沉重？谷針是好事，打針送樓也是喜事，但當社會對此如此趨之若鶩，官員或許更要反思為什麼那百萬份之一的抽獎機會，竟然是許多香港人置業的唯一希望。