美孚九華徑涉僭建出租 牌照屋違規多年未解決

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-15 17:40

美孚九華徑新村在去年遭清拆的寮屋區現時雖已變成廢墟，但該處仍有過百間獲政府「暫准存在」的牌照屋。然而《香港01》近日發現部份牌照屋疑似違反牌照限制，涉嫌擴展僭建或出租。

現時在新界沒有業權但合法存在的房屋，主要有登記寮屋及牌照屋兩類。前者是指在1982年已完成登記的寮屋，因為在1982年的寮屋管制政策落實後，不論在政府土地或私人農地上都已經不可以再違規擴建寮屋及搭建新寮屋。

牌照屋違例或為常態

至於牌照屋，即是由地政總署以牌照正式批准村民興建，批准理由大多為方便居民住在農場旁邊方便耕種及照顧禽畜，或者是在政府發展逼遷時同時批出，作為村民集體搬遷安置之用。牌照屋須在每季向政府繳交牌照費，以九華徑新村為例，政府對該等牌照屋所收年租僅為每平方米3毫，意味村內最大3000呎牌照屋，年租僅83港元。

由於牌照屋本來有指定用途，所以不能隨意出售、放租，或者擴建，市區的牌照屋也不得重建，任何修葺亦須先取得有關寮屋管制辦事處的批准，而轉讓業權時也只可以轉讓予直系親屬。而今次美孚九華徑新村的部份之所以遭到質疑，乃因村內部分牌照屋的佔地遠超400呎，部分甚至設有後花園，記者目測部分牌照匡屋面積有接近2000呎，可能已涉擴建。而其新簇的外圍裝修、亦可能已涉及修葺工程。加上記者在網上發現有九華徑新村的牌照屋出租，種種疑似違規情況都有待有關當局進行調查。

九華徑新村與荔欣苑為鄰，距離美孚港鐵站僅10分鐘路程。（何進康攝）

地政多年監管粗疏

各種違規僭建、改裝問題都可能已在牌照屋上之間紥根已久。例如去年5月，警務處助理處長陶輝（Rupert Dover）在清水灣碧水新村的牌照屋便被發現有多處違法僭建、擴建和霸佔官地；甚至早在2004年時，已曾有一間西貢大涌口村的牌照屋由原定准許的62平方米擴建至238平方米，隨後因附近斜坡修葺責任問題惹來官民爭拗。

今次再有牌照屋疑被發現違規僭建、出租，政府不但要作出相應執法行動，更應反思問題為何持續多年，卻依然未能杜絕問題出現，其逐宗發現、逐宗處理的跟進方式值得檢討。早在2004年的西貢大涌口村案例時，當時戶主便曾向傳媒表示：「全村每一間屋都有人加建，有些更一直擴建，由一間屋擴展成一條村......」牌照屋違規問題，已非第一次進入大眾視野，本應是作安置之用的牌照屋，若在鬧市之中被擴建成3,000平方呎的「豪宅」，已難言與政策的原意相符。

香港小欖樂安排海水化淡廠於1975年啟用，規模曾為全球最大，可惜僅使用數年便關閉，現時部分土地為跳蚤市場。（網上圖片）

安置、分配須平衡

美孚九華徑新村與港鐵站距離僅十分鐘路程，但是「九華徑新村」居住密度低，面積廣闊而年租低廉，在住屋問題嚴峻的香港而言，這些牌照屋都無疑是一種資源錯配。而雪上加霜的是，牌照屋很可能只是本港土地資源浪費的其中一例。規劃署每兩年會檢討已劃作「綜合發展區」（簡稱CDA）三年或以上的土地，但在最新研究中，卻遭發現一塊屯門官地（前樂安排海水化淡廠）在改劃為「綜合發展區」用途後遭閒置26年。當鄰近地段陸續有浪濤灣、海澄軒等住宅落成，該塊官地竟依然是一塊空地，成為閒置年期最長的地皮之一。而在早前本土研究社與綠色和平的研究中，政府亦再遭質疑不掌握最新棕地數據，甚至在縱容棕地擴張。

傳媒的種種發現，都是給予政府的重要警號，提醒他們香港並非無地可用，只是政府不用而已。房屋問題困擾港人多年，政府收地也已討論多年，然而政府對於種種土地資源錯配——牌照屋被當豪宅、官地閒置26年彷彿毫不緊張。這實在令所有正在等候公營房屋上樓的市民失望。政府在處理安置問題、都市規劃的考慮之後，這些珍貴的土地資源都應用得其所。任由牌照屋的僭建、擴建發生，甚至任由閒置官地曬日光，都無助解決香港市民的住屋所需。