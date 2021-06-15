美孚九華徑50萬呎官地可建4000公屋　現有3000呎大宅年租僅80元

撰文： 何進康 周偉強 最後更新日期： 2021-06-15 07:00

美孚「九華徑新村」步行到港鐵站僅10分鐘，村內去年遭清拆的寮屋區現成廢墟，但仍有過百間獲政府「暫准存在」的牌照屋。有牌照屋居民透露，政府雖對屋舍限制嚴謹，如不可擴建、出租，但每年只需繳70多元牌照費給政府，村民坦言實在「好扺」。 《香港01》亦發現，部份牌照屋疑違反牌照限制，涉擴展僭建或出租，惟地政總署無回應曾否調查，僅交代曾在九華徑新村發出130個牌照，年租每平方米3毫，意味村內最大3000呎牌照屋，年租僅83港元。有學者認為，土地供應緊拙下，政府可考慮收回土地興建公屋，但強調必先補償和安置村民。

130間牌照屋佔50萬呎政府地 可改建4000伙公屋

根據政府地圖，美孚九華徑新村官地面積逾50萬方呎。假設以中等地積比率4倍計算，可建4000個面積500方呎的公屋，容納逾一萬人居住，較現時只有約130間牌照屋大增約30倍。

據本港土地政策，現存獲政府「暫准存在」的兩類房屋，首為在1982年前非法興建，位於私人土地或官地上，獲政府登記並容忍的「寮屋」；其次則為「牌照屋」，屋舍實際獲政府發牌，但戶主每季須向政府繳交牌照費，業權亦只可轉讓直系親屬。

牌照屋不可隨意出售、出租和擴建。與1982年寮屋登記記錄不符時，牌照屋將喪失登記資格；市區的牌照屋不得重建，而任何修葺均先取得有關寮屋管制辦事處的批准，以及經修葺的位置、尺寸、建築物料及用途必須與記錄相同。

陶輝住牌照屋 涉非法僭建、擴建、霸官地

牌照屋亦有大小限制。如警務處助理處長陶輝（Rupert Dover）在清水灣碧水新村的牌照屋，被揭發有多處違法僭建、擴建和霸佔官地，地政總署去年5月披露，該屋牌照規定用地可建不高於 5.18米的兩層建築物，每層建築物面積不多於400平方呎。

九華徑新村與荔欣苑為鄰，距離美孚港鐵站僅10分鐘路程。（何進康攝）

九華徑村民年繳70元租：「好抵住」

九華徑新村一間牌照屋的居民表示，其住所的牌照是父親留下來，已在屋中居住了幾十年，至今仍是每年為每個牌照繳交70多元，便可續居。她坦言，以如此便宜租金便可居於九龍市區，實在是「好抵」。

在九華徑新村工作的村民說，她的牌照屋年費僅70多元。（香港01記者攝）

疑違規僭建 加建玻璃屋改建屋頂

不過在村內有不少牌照屋的佔地遠超400呎，亦設有後花園等配套。記者發現其中一間位於村公所附近山坡的牌照屋，距離村口僅5分鐘路程，面積目測近2,000呎。該屋外觀新簇，外牆呈紅色，屋後設有疑似僭建物。此外，屋外更有近千呎花園，舖有石地板，亦有盆裁、台凳等，整體儼如一幢「洋房豪宅」。但翻查2012年衛星圖片，該屋明顯比現在佔地少，其屋頂的顏色亦不相同，證明屋舍曾遭翻新、修葺。

另外兩間位於附近的牌照屋，屋舍面積亦明顯大於400呎。其中一屋的正門外疑有僭建物，面積佔牌照屋三份之一大小；另一屋則在屋旁3個位置設疑似僭建物，並設圍牆將僭建物包圍。

記者亦發現，在租屋網上，有人涉嫌違規將九華徑新村的牌照屋出租，實用面積250呎，月租5,500元。

每平方米牌照費 每年3毫子

《香港01》曾詢問地政總署，在九華徑新村內一帶，有沒有牌照屋違反牌照規定。地政總署表示，在九華徑新村一帶約有130個政府土地牌照，但拒透露各牌照限制，僅稱各牌照規限的面積及用途均不盡相同，住屋面積由約32平方呎至3,000平方呎不等。

至於各屋有否違反限制，有否僭建等，即使記者再三追問，署方均無正面回應，僅交代無收到違反牌照條款的投訴。

村內的牌照屋是根據《土地（雜項條文）條例》收租，即每年每平方米3毫。若以署方透露村內最大牌照屋面積3000呎計算，該大宅年租僅83港元，月租僅約7元。

地政總署指，在九華徑一帶發出130個土地牌，即黃色框中地段。（地政總署文件）

港大鄒廣榮：可收回牌照建公屋

牌照屋政策訂立至今數十年，究竟政策是否符合現時的住房土地規劃？香港大學房地產及建設系講座教授鄒廣榮認為，由於牌照屋位於官地上，法律上政府「絕對有權力」收回牌照屋，以作其他土地發展，尤其本港現時土地供應緊張，鄒廣榮坦言「政府任何機會都唔應該放過」。

港大教授鄒廣榮指，政府應該考慮收回牌照屋以建公營房屋。（資料圖片／陳嘉元攝）

鄒廣榮又指，九華徑位於市區，附近亦有荔欣苑、華荔邨等公屋居屋，地理上適合興建公營房屋，惟實際上要視乎公共設施、配套等是否可以配合發展。

不過，鄒廣榮補充，政府過去鮮有收回牌照屋，提醒相關部門在安置村民方面須謹慎小心，須對受影響村民作合理補償，「唔好太過影響，引起太大反應，重新安置時須達到雙贏。」

九華徑新村旁邊的荔欣苑，正正是房委會旗下居屋，附近亦有公屋華荔邨。（何進康攝）

過往多土地爭議 曾拆寮屋住戶抗議

翻查資料，九華徑新村過往亦有不少土地爭議。去年9月，位於新村一塊屬於「遠東酒店實業」的私人地上，約20至30寮屋戶被指非法佔用土地，地政總署遂發出清拆令，終由遠東委派執達吏進行收地。該塊土地自收回以後，至今一直丟空，沒有任何人居住或發展，並遭鐵網包圍，不准入內。

疑佔地經營燒烤場 東主被定罪須入獄

此外，新村內的「吉吉燒」燒烤場，被指涉非法佔地、違反土地使用條款、非法經營，惟場所多年來相安無事。

燒烤場地主「荔園遊樂花園有限公司」先於去年7月入稟高院，要求「吉吉燒」交還土地，而「吉吉燒」東主其後亦被檢控，終於今年5月被裁定無牌經營食肆及違反限聚令罪成，入獄四星期。