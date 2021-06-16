保就業變「保派息」？　政府經一事須長一智

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-16 17:32

「保就業計劃」已於去年11月結束，不過隨着近月各間企業公布業績，「保就業」的效果也陸續見於人前。大家樂集團周二（15日）公布截至3月底為止的全年業績，計及「保就業」的4.89億元資助及中國政府的寛免及資助後，純利按年大增3.9倍至3.59億元，恢復派末期息28仙。本意為協助僱主支付員工的薪金的保就業計劃，客觀效果上似乎有「保派息」的結果。

在保就業計劃之下，政府要求僱主承諾將補貼全數金額用於僱員開支，然而不少受惠於計劃的企業亦因此在疫下有盈利，而且有能力派息的例子更非少數。除了大家樂集團之外，「牛涮鍋」母企敘福樓集團即使在去年12月底前的全年收入按年下跌20.17%，但受惠於疫情下的4,300萬港元保就業資助，加上其會計上及租務上調動、寛免，該企業盈利大增至1.4億，派息13.16仙。同為餐飲業的太興集團亦因「保就業」計劃而轉虧為盈，在去年獲得政府1.58億元保就業補貼，最後錄得1.19億元純利，計劃派末期息6.42仙。

企業有盈利因而派息誠然是合情合理的做法，但若然企業盈利乃因獲得政府資助，那麼在觀感上難免有如將從政府而來的公帑派給股東。

本意為協助僱主支付員工的薪金的保就業計劃，客觀效果上似乎有「保派息」的結果。（資料圖片）

計劃粗疏 藥石亂投

這並非在說企業的不是，政策乃由政府推出，企業只有責任依規定將資助用於支付薪金。例如大家樂截至2021年3月31日的年度人工成本為23億，而得到政府保就業資助的金額約4.8億，「該資助全數用作支付員工薪酬」的說法可信。但問題是政府在設計「保就業計劃」時，並非直接將公帑用於勞工身上，以致實際效果就是在替企業僱主省錢。對於普遍聘請大量人手的餐飲業界，「保就業計劃」尤其可以令他們得到可觀的補貼，甚至在毛利率普遍較低的情況下令企業的溢利翻倍。最終在企業維持派息率的需要之下，這些受惠於資助的利潤，也在財報上左調右撥後被派到股東手上。

更何況保就業計劃亦無視行業所需，一些不受疫情影響，甚至反而更好生意的行業同樣獲得資助。社會無法不質問，百億公帑最終使哪些人獲益？隨着今年3月勞福局局長羅致光表示對第三期保就業有所保留，政府的保就業計劃也暫時告一段落，但前後兩期補貼已花費近900億開支，多少落到有需要的市民手上，答案成疑。一些企業甚至因為保就業計劃而轉虧為盈，股東從中獲利。政府應從中反思過往至今的疫情補助政策，以至全面檢視其他現有政策是否能滿足基層市民的真正所需。