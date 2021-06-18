應否對勞福局感到失望？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-18 06:30

立法會周三（16日）通過無約束力議案，要求政府制訂可持續失業貸款政策，及設立失業援助金。毫不意外地，勞工及福利局充耳不聞。

常言有期望才有失望。對於勞福局再一次拒絕設立失業援助金，或許已經是香港人的意料之內，連期望也沒有了。想乎此，也不知應否還感到失望。

工聯會出身的副局長何啟明表示，「早前在立法會和其他場合已多次指出，政府察悉持份者就設立失業援助金的不同建議及討論，亦已就此詳細解釋政府對設立失業援助金的分析、看法和立場。」

非不能 不為也

局方的理據是什麼呢？大概市民也聽到懂得背了，就是「設立有時限或有限期特別援助的建議在執行上有很大困難，亦難以在短時間內終結，最終相當可能會演變成恆常運作的制度」。但至今仍然沒有人能解釋，為什麼行政上的困難不能克服？為什麼在恆常化之前，不能特事特辦，臨時運作？到底是不能還是不為？

副局長又說，「如要推行全新的失業援助制度，我們先要把它與現有的遣散費及長期服務金制度一併考慮，這需要認真及詳細的研究和社會討論」。但政府又有沒有研究和討論？若然沒有，這難免更像是託辭。

林鄭政府不時將管治問題歸咎於「反對派」在立法會阻撓施政。但現實是如今的立法會已經沒有民主派，只剩建制派當道，但議員通過議案要求政府設立失業援助金後，政府還是百般推搪，沒有從善如流。是別人還是官員本身在阻撓施政？