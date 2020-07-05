普京在阿富汗將美國比了下去

1989年2月蘇聯撤出阿富汗，結束長達十年卻無功而還的軍事冒險。不過蘇聯在「帝國墳場」的慘痛回憶，卻未嚇怕俄羅斯總統普京，反而他更欲借美國和北約撤軍的時機，填補權力真空，並擴張俄羅斯的勢力擴圍。與30年前的蘇聯相比，普京的戰略不但能與美國分庭抗禮，其追逐地緣政治利益的計謀亦見與時並進，未來不但難以陷入進退失據之境，反而將華府的外交政策比下去。

美方情報官員指，有與塔利班相關的武裝分子在成功殺害聯軍軍人後收到賞金。圖為2010年11月4日，投降的塔利班武裝分子在阿富汗見傳媒。（Getty Images）

據《紐約時報》6月下旬的報道，俄羅斯的情報部門不但與被美國視為恐怖組織的塔利班有所連繫，更秘密懸賞武裝分子，殺害美國及北約在阿富汗的士兵。即使美國情報部門已得出上述結論，並已經向白宮匯報相關情報，但特朗普仍未授權對俄方採取行動。特朗普與俄方外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）其後亦異口齊聲，質疑「獎金獵人」的真確性，前者在Twitter強調「沒有確鑿的證據支持報告」，後者則否認向塔利班提供武器或現金，只說「⋯⋯俄羅斯僅向阿富汗的合法政府提供武器」。雖然外間目前仍難考證「獎金獵人」的真偽，但俄羅斯摻進阿富汗的政局乃是不爭之事。

正如有人的地方便有政治，有利益之地亦會吸引到大國插手干預政局，這只是國際關係101的行事邏輯，但為何莫斯科會在1989年的惡夢尚未散去，便急急回到帝國墳場？阿富汗是低度發展的國家，發展經濟的建基欠奉，更沒有可執行有效管治的中央政府。但阿富汗有尚待開採的天然資源，且莫斯科也出於安全考慮，考慮了藏身在阿富汗山區的ISIS「呼羅珊省分支」（ISKP）。

俄羅斯的三個考慮

ISKP的實力遠遜於巴格達迪時期的ISIS，但已對莫斯科的戰略利益起到潛在挑戰。雖然俄羅斯與阿富汗並非接壤，兩國之間有五個中亞「斯坦國」區隔，但地緣上阿富汗仍算是莫斯科的勢力範圍，而鑑於ISIS過去在中亞招募戰鬥人員的往續，普京至少有三個合理的憂慮：一、俄羅斯公民前往阿富汗投身恐怖主義訓練，並期望日後「回流」發動聖戰；二、ISKP與高加索地區的分離主義組織合作；及三、暴力極端主義擴散至中亞，為當地帶來政治動盪，直接削弱莫斯科對中亞五國的影響力，故即使塔利班惡名昭彰，但老謀深算的普京又怎會不明白「敵人的敵人是朋友」的道理？

俄羅斯與塔利班的互動亦不止共享情報。俄羅斯的干預表面上是出於對恐怖活動的顧慮，但最終目標還是要在戰後的阿富汗立足。早在2017年，有傳媒已報道指塔利班有軍用裝備是由俄方提供，更有時任阿富汗官員指莫斯科正與德黑蘭合作，在伊朗為塔利班戰士建立訓練營，並已打通伊朗至阿富汗的武器供應網絡。另外，去年5月普京亦邀請阿富汗政府官員和塔利班的代表，一同出席「俄阿友誼一百週年」的紀念活動，而本年2月美國與塔利班在多哈會議中，俄羅斯的影響力亦可見於與美國一同發布的聯合聲明。

歷史的軌跡總是不斷重複。如上世紀阿富汗成為美蘇冷戰的戰場，當下的亂局仍帶有代理人戰爭的色彩，變的只是兩國角色的更迭。1979年末蘇聯入侵阿富汗後，美國為防止蘇聯的勢力坐大，但又因越戰的恐懼而畏首畏尾，決定暗中資助拉登（Osama bin Laden）等聖戰士抗衡蘇聯，最終不但使戰爭成為泥漿摔角，更拖挎蘇聯的財政，為帝國解體埋下伏筆。但風水輪流轉。昔日蘇聯作為入侵者的角色，不僅在2001年已被美國取代，莫斯科如今更可反借塔利班來削弱美國和北約的力量。