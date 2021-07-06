茶果嶺重建拖拉逾廿年　政府勿再開空頭支票

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-06 17:15

規劃署和土木工程拓展署本周一（5日）向觀塘區議會提交文件，具體交代前高嶺土礦場第二期和由寮屋組成的茶果嶺村的發展項目。該項目計劃興建6,750個公營房屋單位及社區設施，容納1.9萬人，最早於2030至2031年落成。

茶果嶺重建不是突如其來的事。早於港英管治後期，政府已宣布要清拆市區所有官地寮屋。然而該處重建一直難有寸進，村民多解釋是村內夾雜政府和私人土地，加上地契複雜，安置問題亦談不攏。

林鄭指，會加快發展茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的私人土地。（資料圖片）

政府耽擱規劃又一例

至於鄰近的前高嶺土礦場除了祖墳業權就不涉私人土地，規劃進展應該更快，但政府早於2001年已把礦場納入東九龍房屋發展計劃的初步規劃，後來就沒有下文。直至社會要求政府加快覓地建屋，發展局才再審視土礦場選址。2015年政府落實礦場建屋，第一期為私樓，第二期為公營房屋。

不說太遠，若然政府在2000年代初已經着手規劃這兩地段，特別是該時期觀塘區有新公屋和重建公屋落成，政府可以預留單位給村民選擇安置，重建過程可望減少一重障礙，加快重建時間，公營房屋可以更早落成。

特首林鄭月娥在2019年《施政報告》提出收回包括茶果嶺的三個寮屋區興建公營房屋，當時仍有村民懷疑最終能否成事，不論村民是否支持收地，但這取態意味着村民不相信現屆政府能落實覓地建屋大計。如果政府真的決心增加房屋供應，官員在現時交代規劃大綱後，就要密集跟村民磋商。

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按時建屋 妥善賠償與安置

回顧回歸初期政府清拆大磡村，前後花了三年處理逾1,800戶家庭的賠償安置。茶果嶺村有475戶已登記寮屋，規模相對較小，重建工作應同樣有把握，以達致早前政府承諾於2025年進行地盤平整和基建工程的目標。

當然，清拆行動往往充滿張力，戶主就安置地點和賠償跟政府拉鋸，租在村內地主租地起屋的租客，以及直接向屋主租住單位的租客，不時因為無法展示租單或收據，權益較戶主業主更低。就此，政府在安置安排要情理兼備。另外，村落屹立海邊400年，不少建築甚具文化歷史價值，重建過程亦要照顧之。

在茶果嶺項目外，政府要籌劃其餘兩幅位於牛池灣和竹園的市區寮屋地收回重建工作， 增加市區公營住屋供應。不過，論及發展潛力和可容納人口，始終新界北部的丁地、棕地和閒置土地才是重鎮，政府須不遺餘力善用這些土地，拉鬆港人居住密度。