必須加強院舍外展疫苗接種

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-09 06:50

為了方便市民接種新冠疫苗，提升疫苗接種率，政府分階段面向社會不同群體推出了疫苗外展接種計劃。4月13日，首批「院舍外展接種安排」開打，但截至七月初，安老院舍和殘疾人士院舍院友接種率為5%，員工接種率為49%。其中社會福利署透露，截至6月28日，只有1141名院友和177名員工透過外展安排接種最少一針。

然而，5月及6月展開的企業和學校外展計劃較為成功。不僅有不同類型的機構積極參與，如有主題樂園、學校、公共交通企業、電力公司、地產公司、外國企業等，每個機構參與的人數更是高於院舍。其中僅中華電力公司的外展接種活動就有約1,100人參與，幾乎趕上整個院舍外展計劃中院友的參與人數。院舍作為最先開放疫苗注射，並是第一批有疫苗接種外展服務的群體，為何接種率卻遠遠落後？

沙頭角200名街坊和長者透過政府外展服務接種科興疫苗。（政府新聞處）

除了說部分院友健康狀況未必適合接種，以及最先開展時市民對疫苗的信心尚未建立外，這與政府部門的溝通宣傳不無關係。在「院舍外展接種安排」下，全港院舍於3月22日前回覆社署，交代院友接種意願，其後社署於4月13日開始為有需要的院舍安排外展接種活動。這讓不少院舍誤以為，在此之後沒機制再次報名參與外展打針。同時安老服務協會主席陳志育也表示，院舍外展接種的進度緩慢，3月底向社署舉手的院舍中，有院舍直至6月中，仍未獲配評估服務。

溝通靈活讓外展接種更成功

相反，5月及6月開始為其他公眾機構提供外展接種服務的是公務員事務局，其宣傳與安排都更為清晰、迅速。在公務員事務局的新聞公報、社交平台專業，多次對外展接種活動進行宣傳報導，並留下聯絡電話，呼籲企業和團體若有足夠接種疫苗的員工數目，和足夠的合適地方和空間，便可透過疫苗接種外展服務，以更便利的形式為其員工接種疫苗。這樣一來營造出許多團體機構積極踴躍參與的氛圍，進一步鼓勵還在觀望的群體，同時也讓社會各界都能從多個渠道知道可以主動舉手，申請更便利的接種服務。比如沙頭角墟居民外出並不方便，但集齊足夠人數後，主動申請，成為首個使用外展疫苗接種服務的有地區組織。

公務員事務局局長聶德權（右二）和華人置業集團行政總裁陳凱韻（右一）今日視察華人置業集團員工和租戶等透過政府外展服務接種復必泰疫苗的情況。圖示一名員工（左一）接種新冠疫苗。（政府新聞處圖片）

另一方面，公務員事務局安排的外展活動更為靈活。比如粉嶺官立小學在復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲後，想安排更為方便的集體接種互動。但由於打針人數只有26名不足以申請外展到校，公務員事務局便安排專車，接載接種師生由學校到上水龍琛路體育館社區疫苗接種中心，方便他們接種。可見無論是在宣傳溝通渠道、次數和形式又或是安排統籌上，後期公務員事務局都更為清晰、主動且靈活，讓社會各界都更清楚地知道可以如何更方便地享受疫苗外展接種服務。

疫苗是重啟經濟民生交流的重要渠道，且近日市民接種意願卻日漸提升。七月以來，每日接種人數幾乎都在5萬人次以上，是四月末每日接種人數的兩倍。其中7月2日與5日更突破6萬人次，接近7萬人接種。然而院舍群體接種率遠遠落後，這不僅會或成為社群防疫的破口，更由於院舍群體免疫力更低，一旦爆發將後果將更為嚴重。院舍群體無論是身體健康狀況、還是接受資訊的程度都與其他群體不同，社署則更應思考如何更加積極、主動地將便捷接種疫苗的信息傳達到院舍群體，並迅速落實。