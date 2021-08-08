英國推拉丁文教學　貴族文化能否普及？

英國政府教育部近日宣布，將撥出400萬鎊實行為期四年的先鋒計劃，由明年9月開始在英格蘭40間公立中學推廣拉丁文教學，對象為11至16歲學生。此政策在英國引起爭論：拉丁文是英國以至歐洲文化的根源之一，保守派一直有意復興拉丁文教學；反對者則認為拉丁文予人貴族語言的感覺，更不能理解為何要用公帑補貼學習一種現代已經沒人使用的死語言。



拉丁文本來只是古意大利羅馬（拉丁省）的一種方言，隨着在歷史上羅馬日漸崛起，由一個小小城邦王國發展成橫跨歐亞的巨大帝國，拉丁文便成為了整個西方世界的官方語言。即使羅馬滅亡後，拉丁文仍然作為共通語（lingua franca）在歐洲使用上千年，可以說是歐洲文化與歷史的重要根源之一。不少歐洲國家在中學教育都保留了一定程度的拉丁文教學。

對於英國而言，其歷史也離不開拉丁文。在公元前二世紀以前，英倫島南部（今英格蘭）也是羅馬帝國的不列顛行省，時至今天英格蘭尚有不少羅馬時代的歷史文物和遺址。而且中世紀英國的大部分文書（尤其官方）都以拉丁文書寫，要查看17世紀以前的資料基本上拉丁文是必備知識。

更甚者，即使現代已經沒有人於日常使用拉丁文，但它對語言學習作用很大。拉丁文是歐洲文法之祖，現代英語及大部分歐洲語文的基礎文法都可以追溯到拉丁文。一些研究指出，學習拉丁文可以加強對於英文在內各種歐洲語言的文法掌握。法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、羅馬利亞語等都是拉丁文的後代語言，學習拉丁文後再學習這些外語自然會事半功倍。

與拉丁文相關的歐洲地區（顏色愈深受拉丁文影響愈大）。（圖片來源：Wikimedia Commons）

拉丁文「貴族」因資源不均

從以上幾點看，拉丁文絕非無用的學問。然而，推廣拉丁文的另一大爭議點在於其予人一種「貴族」感覺，反對者認為用公帑推廣貴族品味並無太大益處。然而拉丁文之所以令人覺得貴族，其實正是因為其不普及，推廣教學反倒可以減輕「貴族」感覺。

英國以往的拉丁文與精英教育密不可分，只有貴族或是資優學子才會學習。這主要是因為英國社會尚處於舊工業時期時，大部分的勞動階級都沒有必要學習英語以外的另一門語言，教育資源珍貴。然而，時移世易，教育普及化以及社會漸向知識型發展，情況就不一樣了。工黨在2000年代上場後，便推廣要學生學習第二語言，相關政策證明大部分學生本來就有能力學習多於一種語言，學習多一門拉丁文並非困難。

拉丁文仍然予人一種「貴族」的感覺，主要是相關訓練相對稀少。在英國公立學校中，只得3%設有拉丁文課程，私立學校卻高達49%設有。由於入讀私立學校的學生普遍都屬於富裕階層，經濟環境比較差的學童只能入讀公立學校，更加不可能花錢請老師教習拉丁文，拉丁文因而予人相當「貴族」的感覺。可以說，拉丁文「貴族」並非出自其本質，而是出自於教學資源的分配不均上，某些文化學科如中古歷史等亦長期被這些精英壟斷。英國政府用公帑普及拉丁文，正好有助解決資源不均的問題。

其實，不少長期予人「貴族」的東西，例如部分樂器與運動等，都並非其本身有多精英或貴族，而只是因為一般家庭欠缺資源去學習，令這些東西長期被富裕家庭所壟斷，漸漸發展成為「貴族」感。因此，有時要消除一些活動的「貴族感」，得先從資源分配上著手。