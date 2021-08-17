公屋強檢無人應門　背後潛藏資源浪費

自本年1月圍封強檢油麻地官涌一帶以來，相關政策執行已逾半年，牽涉區域及大廈多達數十處，當中亦包含了不少公營房屋樓宇。星期一（8月16日）晚上東涌逸東邨美逸樓被列為此等「受限處所」，但當局執法期間到訪多個單位均無人應門，數字比例近來更有上升趨勢，這要麼表示公共屋邨確實存在大量空置單位，要麼反映市民響應強制檢測態度益發冷漠，兩種情況都要當局積極跟進。



根據《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，食物及衞生局局長可以宣告限制若干處所並對其內的人進行強制檢測，身處這些「受限處所」內的市民若未及時按照衞生主任、警務人員或其他相關公職人員的指示接受檢測即屬犯罪，一經定罪最高可處第4級罰款及監禁6個月。

到訪無人應門比例漸增

早在本年2月，天水圍天恒邨恒樂樓、柴灣興華邨美華樓就曾因為出現確診個案而被下令圍封強檢。政府當時先後派員到訪兩處「受限處所」內的住戶，恒樂樓的225戶有13戶在過程中無人應門，而美華樓的760戶則有約38戶，所佔比例皆為5%，當局解釋指這些單位「包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置……並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進」。

5月7日，柴灣興華邨豐興樓居民須封區進行強制檢測。（廖雁雄攝）

之後的幾個月，陸續又有其他公共屋邨需要圍封強檢，而無人應門的比例也是愈來愈高。先是5月初的時候，同樣在柴灣興華邨的豐興樓作出強檢，當局到訪約260戶中有約40戶無人應門，比例約為15%，亦即美華樓的三倍；再到6月底大埔運頭塘邨運亨樓被列作「受限處所」，政府人員到訪約820戶中有約60戶無人應門，比例約為7.3%，然而官方解釋仍然跟2月一樣只說「可能部分單位是空置」、「沒有這方面的詳細資料」。

空置平均不足百分之一

上述一套政府說辭，如果用在私樓或工商大廈上或許尚算情有可原，畢竟私人物業空置與否難由官方全盤掌握。可是前面提到的「受限處所」明明都屬於公共屋邨，按理當局不應該沒有相關單位空置與否的資料，尤其圍封強檢政策執行有了一段頗長時間，社會防疫壓力亦已漸見放緩，不過最新一例東涌逸東邨美逸樓強檢過程當中，依然出現到訪約790戶有約110戶無人應門的情況。

在東涌逸東二邨美逸樓居住的一名47歲女居民初確診並帶有變種病毒株，當局8月16日晚上封區檢測。（羅君豪攝）

過去運輸及房屋局局長陳帆回應立法會議員的提問，曾估算2018年底房委會與房協「可供出租的空置單位」數目佔比均只有0.8%，然而圍封強檢期間無人應門單位比例明顯遠超此數。如果這些無人應門單位真的都是空置單位，那就說明公屋樓宇同一時間可以有大量單位被丟空，背後分配程序無疑出現嚴重缺漏，平白浪費了寶貴的公營房屋資源，絕對不能簡單幾句馬虎交代了事，必須認真跟進檢視才行。

當然，公屋單位圍封強檢期間無人應門，也可能是住戶碰巧外出或者刻意不作回應所致，其中亦存在着像運頭塘邨那樣被私有化的租置單位，但當局對公共屋邨住戶情況一定備有記錄，因此站在防疫角度來看，主事者還是應該先配合房委會、房協、土地註冊處等部門事前整理空置單位清單和住戶聯絡資訊，好讓防疫人員可以聚焦處理確定有住客的單位，避免浪費時間和精力摸空門。