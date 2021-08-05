入境防疫必須科學客觀

近日各地的疫情反覆，特區政府亦在本星期一（2日）亦調整新的入境政策，繼續大部份高風險地區都禁止非香港居民來港的措施。在D組地區的澳洲及新西蘭無論香港居民或非香港居民均可來港，同時特區政府亦容許中風險地區已接種新冠疫苗的香港居民，完成血清檢測後可把檢疫日數減至7日，有關措施於8月9日起生效。

周三（4日）港府進一步公佈暫停廣東省以外地區（包括澳門）的「回港易」免檢疫安排，過去14日曾到廣東省以外地區抵港後均須在住所檢疫14日，並需要做五次病毒檢測，已接種新冠疫苗亦不能縮短檢疫期。



在全球疫情仍然嚴峻下，政府調整特區的「外防輸入」政策本來無可厚非。然而，當內地單日本地確症數字僅僅62宗病例，就已經收緊「回港易」的免檢疫安排；位處於D組地區的澳洲每日新增過百宗病例，部份城市甚至復恢實施居家令等的「封城」安排，卻檢疫7天便可以入境香港。以上的安排令人質疑特區政府是依賴怎樣的科學化計算得出新的防疫安排？

連貫性的疫情管理

的而且確，內地自7月20日南京祿口機場爆發的Delta變種病毒，這一波的疫情似乎有繼續擴散蔓延到其他省份的可能。自從變種病毒Delta攻破了中國南京，屹今已蔓延至內地15省26市。先後武漢市政府宣佈啟動全面核酸檢測，而北京上海亦陸續天發現了確診病例。澳門只是錄得一宗個案，亦立即宣布進入預防狀態，一連三日進行全民核酸檢測，並宣布多個室內場所關閉。這一波疫情，令人憂慮更大型的傳播鍊正在擴散和形成。

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當政府近日把防疫目光集中放在內地各省市以及澳門，政府有關澳洲以及其他中風險地區的入境安排卻令人感到莫名其妙。現時，儘管澳洲每日的確診個案仍然維持三位數字的增長，然而每日的確診數字都持續上升。當地的疫情顯注反彈，澳洲政府亦警告疫情將會惡化。加上，政府宣佈來往中風險地區的本港居民有關完成血清檢測可縮短檢疫期至7日的措施。相對內地省市，澳洲或其他中風險地區的回港人次未必能相提並論，但當內地政府都嚴陣以待，近日政府公佈的措施是否未有重視其他地區的風險管理呢？

香港迄今維持的低感染率絕對是得來不易，賠上的更是預期需要漫長時間才可以復甦的經濟和市民的日常生活。面對一波接一波總是難以斷尾的疫情，政府除了要果斷地落實防疫的安排，更是兼顧整體的風險。不能一方面就把暫停內地地區的回港安排，一方面又對部份地區降低檢疫要求，缺乏兼顧整體的安排。市民都期待疫情盡快過去，政府亦需要展現更具科學的防疫措施。