塔利班掌阿富汗｜政客一個念頭　人民一生承受

阿富汗十日變天，首都喀布爾（Kabul）的民眾瘋擁地前往機場，用盡方法登上飛機換來一個離開阿富汗的機會，甚至有人在起機後慘墮下來。曾經出任阿富汗教育部的女性官員在接受英國廣播公司訪問時亦黯然地表示在等待付出她的代價，因為塔利班的歸來將代表著原教旨主義高壓政策的回朝，婦女回到蒙面包頭的時代，女性接受教育亦將再成大不敬的禁事，曾經參與推動女性接受教育官員的下場可想而知。



另一邊廂，牽涉阿富汗的政治人物卻又是另一種風景。據報阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）已帶著塞滿四輛汽車和一架直升機的現金離開這個悲哀的國家尋找在別國的新生活。堅持撤軍的美國總統拜登（Joe Biden）周一（16日）由大衛營返回白宮並就阿富汗局勢發表全國講話，表示沒有為撤軍決定感到後悔，並強調「美國在阿富汗的任務從來也不是國家建設」，而是阻範恐怖主義襲擊。一時之間，牽涉阿富汗局勢的政治領袖都似乎事不關己、撂手不管，阿富汗3,000萬人頓成為了政治家在決策桌上可以隨意放棄的一隻棋子。

2021 年8月12日，阿富汗喀布爾，來自北部省份的阿富汗人疏散到喀布爾的各個清真寺和學校。他們為逃避塔利班對其省份的接管逃難到首都。(Paula Bronstein/Getty Images)

美國政客的「外交成就」

九一一後向阿富汗發動戰爭的，是時任美國總統小布殊的一個決定。此後雖然建立了新的政府取代塔利班政權，但阿富汗人民的生活不見得顯着改善，美軍亦一直未能消滅塔利班武裝勢力。從阿富汗撤軍一直以來都是幾任白宮主人困擾的課題，今時今日阿富汗急轉直下的局勢亦正正是不同的美國政客為求爭取「外交成就」的犧牲品。2020年2月，美國與塔利班的談判歷時超過一年，最終在時任美國總統特朗普為求爭取連任下拍板達成協議，把美軍從阿富汗全面撤軍搬上了美國的日程。

當時美國九名資深的外交官嘗試左右有關決定，並且質疑短時間的撤軍可導致阿富汗進入無政府狀態，不少美國外交圈的官員甚至曾經多次私下批評與塔利班的談判是被白宮嘩眾取寵的演技所騎劫。然而因為總統選舉而急欲建立外交成績的特朗普卻仍然一意孤行，最終當日的政治決定變成了今日阿富汗的夢魘。現任總統拜登雖然可能低估了塔利班的實力、高估了加尼政府的能力，但也不可能不知道美軍撤出後塔利班的確有可能回朝，但為了他任內完成阿富汗撤軍的外交成就，今年4月還是在白宮宣佈將撤出阿富汗。幾個政客的決定，阿富汗人的悲劇結果就已經寫在牆上。

拜登宣布驻阿富汗美军撤出 回顾阿富汗战争 当地时间2020年2月23日，美国华盛顿，白宫南草坪，美国总统特朗普在启程赴印度访问前表示，美军在阿富汗已经19年，“我们希望达成和平协议。塔利班也想要达成和平协议，他们已经厌倦了战斗。”陈孟统（美国分社）/中新社/视觉中国（人民视觉）

阿富汗領袖的代罪羔羊

美軍無可能永遠糾纏在阿富汗，美國政客撂手不管本來就是早晚的事，相比之下阿富汗領袖更是罪無可恕的悲劇原兇，3,000萬阿富汗人成為了他們貪婪謀取私利的代罪羔羊。過去20年來，被扶殖的阿富汗政府接受美國的軍事援助接近830億美元。美國除了提供軍事訓援助，亦提供了各式各樣的美製武器以及軍事訓練，務求30萬的阿富汗政府軍可以自行負擔內部安全，應付塔利班部隊的威脅。然而，實情卻可以是30萬中出現不少「幽靈部隊」（Afghan ghost soldiers），拜登在多次講話中就表示阿富汗軍隊毫無戰意，明顯地20年間的援助都是事與願違。

問題就是除了阿富汗國內陷入無日無之的內部政治鬥爭，阿富汗政府亦層層貪污腐敗根本無力管治國家和應付塔利班的威脅。總統加尼畢業於美國哥倫比亞大學，曾經在世間銀行任職，並從2004年起先後出任阿富汗的財政部長以及大學校長，亦曾出版著作侃侃而談如何解決失敗國家的問題。然而曾經被認為最有機會穩定國家的阿富汗領袖，他的處事方法用人唯親，包庇政府內高層官員的貪腐行為，接受美國巨額軍事援助的阿富汗政府軍甚至爆出缺乏彈藥鎗炮以及幽靈部隊等情況，說明這個國家的政治領袖根本就視無數的阿富汗人民的性命如無物。而且加尼排斥有機會協助他抵抗塔利班的地方軍事力量，最終在塔利班兵臨地下時，他也只是顧及一己前途，而不管國家早已經是危在旦夕。

2021年8月16日，在阿富汗喀布尔的国际机场，美国军队沿着围栏站岗，管理想逃离阿富汗的民众。（AP）

屢遭帝國入侵的阿富汗

加尼據說已帶同現金和親信逃離國家，而無數的阿富汗人在機場亦絕望地目送著代表他們的官員以及各國政府的領事館人員撤出這個國家。在經歷二十年的統治下，塔利班的回朝是阿富汗人夢魘的開始。政治家決策桌上的決定可能成就了一任成功的總統任期，最終的代價卻往往是底層人民去承擔。所謂的政活承諾和道德責任最終仍然是大國政治下可以交易的條件，這既是阿富汗人的悲劇，亦是阿富汗過去20年甚至逾一世紀被多個帝國入侵的寫照。