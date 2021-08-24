容許買賣港股　有利人民幣國際化

行政會議成員、金管局前主席任志剛今周一（23日）出席特區政府《十四五規劃綱要》宣講會，建議資本市場可以更方便以人民幣交易，重提容許恒生指數成份股以港幣及人民幣兩種幣值報價及買賣。他指在愈來愈多國際投資者願意持人民幣，因此這麼做不單可以強化香港作為金融中心的業務，同時也可減少熱錢流進或流出港元的程度，有助於穩定港元匯價。



任志剛的建議基建於一個假設——愈來愈多國際投資者甘願冒匯率風險，長期持有人民幣。過去，美元被視為一種安全貨幣，因為一切資產的定價往往由美元供求所釐定，而相對地其他貨幣會因為美元升降而浮動，被視為某種風險。美元現在雖然仍是資產定價之錨，但其功能正漸漸受到中國崛起所帶動的人民幣國際化所影響。

愈來愈多人想持人民幣

從一些證據可以看出，人民幣兌美元正處於一個相對強勢的周期。首先是中國保持穩定且高度經濟增長，加上能有效應對包括新冠疫情在內的意外事件，都證明中國在未來的發展是有保證的。而隨着中國與更多地區的交易更廣泛地增長，人民幣用於國際結算的機會大大增加。加上中美的政治角力，中國更決心於推廣人民幣國際化以削弱美元霸權及作為對抗美國的制裁手段，人民幣兌美元潛在的升值機會大於貶值機會。從這點推論，任志剛認為愈來愈多國際投資者將願冒匯率風險持人民幣，這是相當合理的預測。

然而，香港股市中僅有極少而且不算熱門的股票以人民幣計價，看好中國市場的國際投資者此時得面對兩難問題。他們想投資內地市場也想持人民幣資產，但如果要買賣在港上市的中國企業的話，便不得不將手上的人民幣轉為港元。當中有部分人可能因此放棄香港股市而直接投資到內地股市，即使留在香港市場，亦要面對額外的交易成本。想辦法減低交易成本是保持香港金融市場競爭力的重要方法，因此容許直接以人民幣買賣港股能帶來不少潛在利益。

港元減受熱錢衝擊

而且，這樣做也可減少港元受到資本熱錢衝擊的機會，變相穩定了港匯。現在如果香港股市受到國際資金熱捧，意味着將有熱錢大量買入港元，會令港元水漲船高。但當熱錢流走時，港元就會遭到拋售，變相是令港元因中資企業的股市行情而面對更大的波動。例如，港元在去年一直維持在兌美元的強方保證的邊緣，去年金管局更因此得多次在各地市場拋售港市保持匯率穩定。

假如推動以人民幣買賣港股的話，其實是一石二鳥。一可以吸引更多投資者留在港股市場及減低他們的交易成本；二來是投資者無必要通過港元進入香港股市，很可能會減少了熱錢大量買進賣出港元所產生的波動。這可以有效保持港元供應，穩定本地利率，也減少金管局須要在公開市場穩定匯價的機會。