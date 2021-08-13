美元霸權半世紀　下個50年由人民幣接捧？

1971年8月，時任美國總統尼克遜宣布美元停止兌換黃金，二戰後維持國際貨幣秩序的布雷頓森林體系開始瓦解，隨後幾年美元慢慢轉為匯率浮動，而美元也漸漸取代黃金成為國際儲備貨幣，取得國際交易的霸權地位，主宰此後的金融秩序。50年過後，美元雖仍然握有霸權，但卻無可否認正面臨嚴重挑戰，尤其是中國崛起後人民幣會否取代美元的問題。《日本經濟新聞》近日多篇文章探討美元與人民幣的將來，當中反映了不少值得深思的問題。



其中《日經》訪問了國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家、美國哈佛大學教授肯尼斯．羅格夫（Kenneth Rogoff），後者指出經濟實力才是貨幣價值的基礎，而由於中國經濟體量超越美國是早晚的事，因此美元不可能永遠維持霸權地位，也許在百年後，人民幣會取而代之。

美元很可能失去霸權地位

羅格夫認為美元在過程中將漸漸失去霸權，貨幣使用將變得多極化，歐洲會以歐元為強勢交易貨幣、亞洲則以人民幣會主，其餘則繼續使用美元。但他又強調，多極貨幣會產生更大的交易成本，各國最終仍然會趨向於使用一種強勢貨幣。

他又指出，美國進步派只是短視地想提高福利。他並非反對再分配，但認為應通過加稅，而非無限借貸。雖然進步派也同時提出加稅，但華盛頓內部的阻力很大，民主黨在「現代貨幣理論」下幾乎認為可以無限借貸，這樣是對美元能永遠維持地位過度自信，很可能會在某個時間點觸發危機。

人民幣要取代美元，必須首先令中國的資本市場完全開放及自由交易，但在短期之內這會產生很大的問題。

中國也許不想馬上取代美元

雖然羅格夫提到長遠而言美元可能被人民幣所取代，不過短期之內中國也許並不想挑戰取代美元。就如《日經》另一篇訪問復旦大學學者孫立堅的文章提到，預期人民幣未來將在國際交易有更大的角色，但具體國際化到什麼程度，還得視乎中國經濟開放的程度。

人民幣要取代美元，必須首先令中國的資本市場完全開放及自由交易，但在短期之內這會產生很大的問題。從美元的經驗可以看出，如果人民幣要取代美元，將要以貿易逆差的方式大量向外國輸出人民幣，這會大幅拉高美元借貸成本，國內資金將轉向息率高的美國市場，引發資金流走。從中央一直高度重視資本風險以及貿易問題的角度看，中國不會太樂意這些事情快速地發生。

再加上，以本國貨幣充當國際貨幣的風險相當大。美元要穩定地充當世界貨幣，便需要一個龐大的維持成本，例如貨幣政策的靈活性下降。美國過去通過美元收割財富雖然可以收回這個成本（甚至得益），卻也會引起美元信用的下降，促使美元失去國際貨幣的地位。這樣大起大落也會製造經濟危機。

中國無疑希望弱化美元霸權，人民幣普及使用，減弱美國的經濟制裁對中國的影響力，並藉人民幣國際化刺激中國金融發展。然而，取代美元有很大的代價，即使中國具備這種能力，短期內也未必樂意為之。