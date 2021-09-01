回港措施不及外傭　政府部門各自為政？

港府在上周四（26日）宣布批准已完成獲相關當局確認的疫苗接種紀錄的菲律賓和印尼外傭來港工作，但遺漏了同樣有迫切需要回港的當地港人，政府後來才決定由本周三（9月1日）起批准同類港人直接回港。特首林鄭月娥把事件歸咎於與外地相關單位溝通和執行的誤會，似乎忽視了衞生、保安和勞福部門各自為政的可能。



港府在8月20日修改入境檢疫指引，要求在A組高風險指明地區的港人必須持有認可疫苗接種紀錄，即經世衞指明當地監管機構為「嚴格監管機構」的疫苗紀錄，或當地政府已與香港訂定雙邊疫苗紀錄，才可回港。

新例實施起，已有居於馬來西亞的港人抱怨不在港府的世衞認為具備「嚴格監管機構」的國家名單之中。他獲衞生署告知，除非轉飛中風險地區逗留21天再回港，否則即使接種了兩劑復必泰疫苗也無法回港。

隨着勞福局在26日宣布菲印外傭只要完成接種和獲確認紀錄便可來港，不論本地和在外港人也直斥港府竟然重視外傭多於港人。其後數天陸續有居於印尼和泰國等港人向傳媒表達同類不滿，有當事人憶述入境處、勞工處和衞生署回覆一樣，政府不容許他們按回港機制返港。

本港對菲律賓及印尼航班實施「熔斷機制」後，外傭未能來港。（資料圖片/梁鵬威攝）

特首回應未能釋疑

林鄭在周二（31日）解釋，外傭港人一度區別對待是與外地政府的溝通誤會，強調確認外地疫苗紀錄「不可能只適用於外傭」，並於上周與總領事澄清，但不懂為何要拖至前一晚才成。

早在去年，港府因為外地疫情嚴重而實施飛行禁令，港人即使有權由外地回港，但也不能直接登機來港，代價是不少港人有家歸不得。日前政府卻為本地家庭需要而放寬外傭入境，一直受禁飛令影響的港人自然覺得有欠公平。若如林鄭所言，入境政策不可能只適用於外傭，那為何在勞福局宣布放寬外傭入境之時，其他政策局不一併交代放寬港人入境計劃，哪怕只是商討階段？

林鄭月娥指出，港府9月下旬將開放竹篙灣檢疫中心約800個單位，供到港外傭檢疫，當局每日只收低於500元的成本價。（梁鵬威攝）

保安、衞生部門去了哪兒

政府今次「甩轆」，是否因為勞工處、勞福局在商討外傭來港安排時，衞生署、食衞局和入境處、保安局甚少參與，以至沒有察覺勞福局做法會遺漏港人？還是各部門前線職員在收到港人求助後沒有上報，上級政策局因而沒有察覺？不論原因為何，政府部門之間似乎都缺乏溝通，各自為政。

其實此等政府部門的抗疫合作不是新事，而是有相當基礎。去年初大量港人滯留各國，政府派出保安局、入境處和衞生署人員安排和陪同港人回港，展現統籌和協作能力。但此等經驗未能延續至今，而欠缺統籌協作能力，同樣是政府防疫抗疫一大漏洞，各級官員亟須反思。